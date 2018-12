Zrádce Havel? Za Volného se stydím, měl by se omluvit, vzkázal Petříček. A není zdaleka jediný

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Volného kritizoval například šéf české diplomacie Tomáš Petříček. „Jsem hluboce zklamán a velmi se stydím za výroky poslance Volného z SPD o prezidentu Václavu Havlovi. Nesouhlasím se vším, co Václav Havel udělal, ale šířit takovou nenávist a zlobu ohrožuje budoucnost naší země,“ varoval na twitteru.

Politika SPD proto vyzval k omluvě. „Do svobodné části světa jsme se vrátili po 40 letech totality i díky Václavu Havlovi, sprosté a podlé nadávky na tom nic nezmění. Poslanec Volný by se měl omluvit. V politice si lze vážit slušnosti, ne hulvátů,“ dodal ministr zahraničí.

V podobném duchu zareagoval také místopředseda ODS Martin Baxa.„Kam jsme se to po 30 letech dostali, když si poslanec demokratického parlamentu dovoluje veřejně říkat, že Václav Havel byl vlastizrádce? Nebýt celoživotního Havlova boje za demokracii, tak by ani poslanec SPD Volný v parlamentu neseděl , neb by žádné svobodné volby nebyly...“ rýpnul si poslanec.

Volný svá slova o Havlovi zveřejnil nejprve na sociálních sítích, pak je k nelibosti moderátora Jakuba Železného zopakoval v pořadu České televize Události, komentáře. „Poslanec Volný není nějaký ojedinělý výstřelek strany SPD. Je její plnohodnotnou součástí. A je to ještě horší: je symptomem doby, která všechno obrací vzhůru nohama. Kdo se nenaučí chodit po rukách, bude pověšen za nohy do průvanu,“ reagoval Železného kole a a šéf a šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner.

Už ve studiu ČT Volného za jeho výroky kritizovali předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský, pirátský poslanec Jan Lipavský i poslanec ANO Jaroslav Bžoch.