"Předpos*anost, servilní kolaborace." Opozici rozlítil Babišův přístup ke kauze Huawei

Čínští diplomaté uvedli, že varování českého úřadu pro kybernetickou bezpečnost se "nezakládá na skutečnosti", mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje. "Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala na facebooku ambasáda.

Toto vyjádření vyvolalo kritické ohlasy na sociálních sítích. Mnohým připomnělo nedůstojná prohlášení někdejších československých politiků vůči sovětským lídrům, jiní si vzpomněli na prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů, které bylo adresováno Číně v souvislosti s návštěvou dalajlamy v Česku.

"Premiér nese mimo jiné odpovědnost za kybernetickou bezpečnost České republiky. Při jednání s představiteli zemí, které naši kybernetickou bezpečnost ohrožují, by to měl držet v paměti. Jeho obrat vnímám jako útěk od odpovědnosti," sdělil dnes ČTK poslanec a zahraniční expert Pirátů Mikuláš Peksa.

Předseda sněmovního evropského výboru a místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík na twitteru uvedl, že čínský velvyslanec přijel Babišovi vysvětlit, čí zájmy má česká vláda chránit. "Jsou to čínské firmy pracující pro čínské zpravodajské služby. Pan premiér to, zdá se, velmi dobře pochopil," napsal lidovecký politik.

