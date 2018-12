Zeman čeří vody i o Vánocích. Utopil se v žabomyších půtkách a novotvarech

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Ne, nebyl to projev zásadní, bohužel ani státnický, ačkoliv, jak připomněl, ,,blbá nálada’’ díky jeho vyhlášení skončila již před pěti lety - odhlédněme od toho, že se taková diagnostika nedá nikdy nadekretovat - , snaží se Zeman i nadále, aby byl alespoň trochu polemický. Ve všech bodech, které si totiž prezident vybral k ,,vánočnímu rozjímání’’, jež natočil pro televizi Nova, s nim lze minimálně vést spor. O to možná vlastně jde...

Naše země vzkvétá, mohli bychom parafrázovat Zemanův výkon ve srovnání s prvním novoročním projevem prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Ačkoliv se nám ekonomický daří, země morálně upadá. Ne, to prezident Zeman samozřejmě neřekl, to by ale možná řekl Havel.

Co naplat, že Zeman varoval prozřetelně před ekonomickým zpomalením, jeho vlastní fáze není ani pomalá, ani rychlá. Jinak by jistě zkritizoval neúměrný vládní schodek rozpočtu. Svým způsobem působil Zeman jako ,,prezident zapomnění’’. Ani slovo o slabé vládě, jež drží pod krkem komunisté, ani slovo o pletkách s dotacemi premiéra Andreje Babiše. Mohl to alespoň - proč ne polemicky? - zmínit, takto se ale dostalo trojlístku u moci: Babišovi-Hamáčkovi-Filipovi pouze poníženého poděkováni.

Chtěl být prezident možná aktuální, lidový a prostořeký? Patrně ano, proto zase trochu únavně zopakoval své kontroverzní touhy po povinné volební účasti, přímých volbách starostů - a (světe, div se!) o rychlosti čínských vlaků.

Jelikož budeme právě nadcházející rok 2019 bilancovat nejen rok loňský, ale v tom příštím doslova 30 let od počátku znovuobnovení demokracie, nejvíce překvapila u Zemana neschopnost historické reflexe. Namísto toho slovo utápěl venkoncem v malichernostech, když se zas a znovu pustil do žabomyších půtek. Dostalo se ironických šleh novinářům, neziskovým organizacím i tzv lepšolidem. Ani slovo ale nepadlo o významech, jimiž si naše zemi připomněla sérii osmičkových výročí roku 2018, ani slovo o významu výročí, jenž zvolna přichází. Naopak poděkoval Visegrádu, který kromě zablokování ,,kvót na uprchlíky’’ jistě brzy přijde na nějaký ten další nápad, jímž se vrátíme do lůna naší zcela nejednoznačné identity a paměti zcela nedávné.

Protože nejpopulárnější je v zemi armáda a policie, očekávám, že při příštím vystoupení si prezident Miloš Zeman, byť nevoják, ale jako vrchní velitel ozbrojených sil, navleče vojenský stejnokroj. Bude tím pádem jistěže vypadat lépe, když potom bude zase z cesty mluvit o našem angažmá v Afghánistánu, kde přeci bojujeme proti Tálibánu, jenž stoji u počátku atentátu na ,,americká dvojčata’’.

Bylo ale dobré, že si vzpomněl na Masaryka. Rozčilení jistě není program, jak zopakoval, ale demokracie je také diskuse. A ta diskuse, prosím, se může vést i na náměstích. A není důvod mlčet, když se občanům této země něco nelíbí. Mají právo požadovat i demisi. To není demokratická aberace, to je přednost demokracie.

Nebo snad chce Miloš Zeman, prezident a vrchní velitel ozbrojených sil, aby hned od zítřka občané salutovali a smáli se jako blbci jeho přisprostlým vtipům?

A propos ,,lepšolidé”. Jistĕ bude vyhlášeno brzy, hned vedle ,,pravdoláskařů’’, ,,pražské kavárny’’ a ,,čučkařů’’ za originální jazykové invence, kterými se také Zeman zasloužil o stát. Alespoň v to doufám, paní Müllerová. ..