Zpovykaní Pražané, Zemanovi čučkaři. Připomeňte si letošní přešlapy českých politiků

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

„Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál.“

Březnové vyjádření tehdejší pražské primátorky Adriany Krnáčové vyvolalo nebývalou řadu reakcí, ostrou kritiku si vysloužila i z vlastních řad. „Paní primátorka by měla víc zvažovat co říká. Ona nese hlavní zodpovědnost,“ komentoval její výrok premiér Andrej Babiš.

Krnáčová nakonec od Babiše ani nedostala šanci svůj mandát obhájit v říjnových magistrátních volbách, do pozice lídra kandidátky radši sám instaloval podnikatele Petra Stuchlíka. Ani on však hnutí ANO v metropoli nespasil, 15,37 % hlasů znamenalo až páté místo a po čtyřech letech odchod do opozice.

Na konci června byla jmenována druhá vláda Andreje Babiše, tentokrát už v ní však chyběla prezidentova oblíbená ministryně Karla Šlechtová. I jí mohly stát místo některé přešlapy z předcházejících měsíců.

Kupříkladu v květnu letošního roku, když ještě působila jako ministryně obrany, vyfotila svého černého pudla Rambohafíka na hrobu neznámého vojína na Vítkově. Vlnu kritiky si vysloužil i její březnový příspěvek na sociálních sítích, kdy uvedla, že legionáři během první světové války bojovali u ukrajinského Bachmače proti Adolfu Hitlerovi.

Druhou vládu Andreje Babiše postihla i kauza opsaných diplomových prací. Ministryně spravedlnosti Taťána Malá a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál kvůli plagiátorství opustili Strakovu akademii už po pouhých 13, respektive 21 dnech ve funkci.

Za přešlap by mnozí lidé i političtí oponenti prezidenta Miloše Zemana označili jeho výrok na konto Bezpečnostní informační služby. „Jsou to čučkaři. Protože tam, kde mají najít teroristu, a on opravdu existoval, a ostatně i Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu říká, že u nás jsou teroristé, tam ho nenašla,“ řekl na začátku prosince v tradičním rozhovoru pro TV Barrandov.

V lednu znovuzvolený prezident Zeman celkově patřil k těm, kteří nešetřili kontroverzními výroky. V květnu uvedl, že se v České republice vyráběla bojová látka novičok, která figurovala v případu otravy dvojího agenta Sergeje Skripala.

V červnu zase na Pražský hrad svolal desítky novinářů, aby přímo před nimi obřadně spálil červené trenýrky, které skupina Ztohoven vyvěsila namísto prezidentské standardy. V říjnu označil bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou za „bojovnici proti ekonomickým zmrdům“, čímž odůvodnil její vyznamenání.