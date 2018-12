Překročil všechny meze. Je to nebezpečný h*jzl! Herman, Jurečka i Topolánek se pustili do ministra Staňka

Šéf rezortu kultury krátce před Vánocemi pokřtil knihu komunistického poslance Grebeníčka o církevních restitucích, která se jmenuje Ve znamení kříže. Tím naštval nejen lidovecké politiky.

Velmi ostře se vyjádřil například Staňkův předchůdce Daniel Herman (KDU-ČSL). „Stydím se za současného ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD)! Tím, že tzv. "pokřtil" Grebeníčkovu knihu o církevních restitucích, překročil všechny meze. Je mi líto, že v Nostickém paláci zasedl člověk, který neváhá aktivně podporovat komunistické lži. Jak hluboko jsme klesli!“ zlobí se lidovec.

Tím ale neskončil. „Zeman děkuje Filipovi, Staněk Grebeníčkovi. Kdy poděkují Semelové za to, že obhajuje vraždu M. Horákové?“ pokračoval v dalším příspěvku. Narážel tak na slova z vánočního poselství Miloše Zemana.

„Chtěl bych poděkovat předsedům tří politických stran, kteří našli odvahu k vytvoření a podpoře takové vlády, Andreji Babišovi, Janu Hamáčkovi a Vojtěchu Filipovi. Vládě přeji úspěch v její práci a opozici přeji, aby byla konstruktivním kritikem vládních návrhů a předkladatelem vlastních alternativ,“ uvedl prezident na svatého Štěpána.

Velmi podobně jako Herman zareagoval i lidovecký poslanec a někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka. „Že mu tuhle žumpu “křtí” ministr kultury za ČSSD to už ani nemá smysl komentovat.“ posteskl si.

„'Jsme téměř bezmocnými svědky toho, jak se církev stává součástí rozsáhlého vlastnického převratu, který v České republice stále ještě probíhá,' píše ve své knize Grebeníček. A tuhle knihu pokřtil ministr KULTURY za ČSSD Staněk. ČR verze prosinec 2018,“ přisadil si 1. místopředseda STAN Vít Rakušan.

Mnohem tvrdší byl někdejší premiér Mirek Topolánek. Byla to právě jeho druhá vláda, která schválila návrh, podle kterého by se církvím vrátila jen třetinu majetku, zbylé dvě třetiny by byly nahrazeny finanční částkou ve výši 83 miliard korun vyplácenou po dobu 60 let. Tento návrh však neprošel Poslaneckou sněmovnou. Po určitých koaličních neshodách další návrh schválila vláda Petra Nečase.

O Staňkovi jsem doteď věděl jen to, že jeho náměstek produkuje záchodovou poezii. Už vím víc. Staněk je nebezpečný hajzl. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 26. prosince 2018

