Schůzka kvůli Huawei? Babiš je zaskočen prohlášením čínské ambasády

O setkání v Sokolovně v Průhonicích informovala na facebooku čínská ambasáda. V prohlášení uvedla, že varování se "nezakládá na skutečnosti", mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje.

"Čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí, a bude účinně chránit legitimní práva a zájmy čínských firem," napsala ambasáda.

Babiš čínského diplomata informoval, že NÚKIB je nezávislý úřad. "Varování NÚKIB bere vláda vážně a odpovědně. Od úřadu si vyžádala dodatečné informace, které má předložit na vládu 7. ledna," cituje Babiše irozhlas.cz.

NÚKIB minulé pondělí varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. Babiš původně nařídil, aby se zařízení této firmy zbavil i úřad vlády. V pátek ale uvedl, že takový krok byl unáhlený, protože NÚKIB svoje varování zpočátku nedostatečně vysvětlil.

"Po vysvětlení ze strany NÚKIB je jasné, že jeho varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek," uvedl Babiš v tiskové zprávě. Usnesení v tomto smyslu přijala i Bezpečnostní rada státu (BRS), která se záležitostí v pátek zabývala.

Někteří opoziční politici označili Babišovo vyjádření na schůzce s čínským velvyslancem za neodpovědné a servilní.

Bezpečnostní hrozby v síti jsou zcela reálným rizikem a zbavit se telefonů Huawei problém skutečně neřeší. Problém řeší investice do funkční zabezpečení ministerstev a státní správy. Audity NÚKIB dlouhodobě poukazují na informační děravost ministerstev, aniž by to vláda řešila.