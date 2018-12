Grebeníčkovu knihu jsem nekřtil, couvá ministr Staněk. Nemá koule, naštval se Ondráček

Ministra kultury kritizoval například jeho předchůdce Daniel Herman (KDU-ČSL). „Stydím se za současného ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD)! Tím, že tzv. "pokřtil" Grebeníčkovu knihu o církevních restitucích, překročil všechny meze. Je mi líto, že v Nostickém paláci zasedl člověk, který neváhá aktivně podporovat komunistické lži. Jak hluboko jsme klesli!“ zlobil se lidovec. A zdaleka nebyl jediný.

Staněk však odmítl, že by Grebeníčkovu knihu o církevních restitucích křtil. „Musím kategoricky popřít informaci, že jsem křtil knihu pana Grebeníčka. Dne 20.12. jsem se PSP ČR zúčastnil vánočního setkání poslaneckého klubu KSČM, což je naprosto standardní záležitost. Součástí setkání byla reprezentace knihy,“ vysvětluje okolnosti sociální demokrat.

„Knihu jsem nekřtil, pouze jsem směrem k autorovi a zúčastněným pronesl pár vět s obecným konstatováním, že žijeme v demokratické společnosti, v níž můžeme vyjadřovat různé názory. Knihu, její obsah či úhel pohledu jsem nehodnotil,“ vysvětloval ministr poté, co čelil kritice.

Ministr kultury neví,že pokud přijde na křest nějaké knihy, dodává jí tím z titulu svého úřadu na významu. Domníval jsem se,že by měl odstoupit z důvodu podpory krajních politických sil v zemi.Nyní je ovšem zjevné,že by to mělo být také pro nepochopení významu ministerské funkce. https://t.co/buuStqyxba