To si děláme srandu? Propagace Česka vázne, Západ umí lépe pracovat s eurofondy

Vyspělé evropské státy jsou podle něj více sžity s nadnárodním prostředím. Česko by se u nich mělo inspirovat. "Když se v některých odvětvích nebude čerpat, budou se tím některé subjekty znevýhodňovat, protože jsou země, které to silně podporují," řekl k čerpání evropských peněz Havlíček.

Podle něj ale nejde jen o starý kontinent, například v Jižní Koreji či Japonsku jsou národní firmy systematicky podporovány, ve Spojených státech pak peníze získávají startupy či spin-off firmy.

Podle Havlíčka je to o celkové mentalitě a přístupu k propagaci země. "Musíme přestat být zemí piva, křišťálu, Karlova mostu a českokrumlovských zákoutí. Musíme ukazovat, že jsme lídrem ve vědě a výzkumu. Kdo třeba ví, že je v České republice 500 vědců v oblasti umělé inteligence?" řekl. Přitom právě tento obor je podle Havlíčka velmi důležitý, neboť souvisí například s autonomním řízením vozidel.

"Podívejte se na spoty o Česku. Stojí nás to desítky milionů a země piva a keramiky - to si děláme srandu? Myslíte, že se Švýcarsko dnes prezentuje jako země sýru a čokolády? To je 20. století. Prezentují se v nejnovějších technologiích," uvedl.

"Bavorsko udělalo obrovský posun. Před 20 či 30 lety sedláci, pivovary, alpské baráčky - takhle se prezentovali. Dnes se prezentuje jako země klastrů, kosmického průmyslu, robotiky a podařilo se jim vytvořit takřka nejprogresivnější region v Evropě v této oblasti, z Mnichova udělali metropoli nových technologií," doplnil. "A přesto jim Alpy zůstaly a vypijí toho piva stejně! Tady jde o to to dobře nakombinovat," dodal místopředseda rady Pavel Baran.

Podle Havlíčka byly i například skandinávské země jako Finsko a Švédsko před několika lety v úplně jiné pozici než dnes. Vsadily ale na výzkum, vývoj a inovativní technologie a zařadily se mezi vrcholné země v této oblasti. "Mimo gigantů, jako jsou Japonsko, USA či Německo, se tam točí šest zemí: všechny čtyři skandinávské, Švýcarsko a Singapur. S těmito šesti státy bych se nebál srovnávat," poznamenal.

"Proto nyní připravujeme nejambicióznější vládní strategii posledních let, kterou bude osobně řídit předseda vlády: Česko jako inovační lídr Evropy 2030," dodal. Premiér, který je současně předsedou vládní RVVI, si podle Havlíčka vzal podporu vědy jako téměř domácí úkol. "Téměř každý týden navštěvujeme nějaké výzkumné centrum, na většině jednání se zahraničními státníky nebo představiteli světového byznysu otevíráme konkrétní formy spolupráce a premiér všem doslova tlačí do hlavy, že jsme technologickým a vědeckým lídrem," uzavřel.