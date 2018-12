Zahraniční politika Česka v roce 2019: Předsednictví V4, nad brexitem visí otazníky

Británie opustí EU 29. března. Letos se britská premiérka Theresa Mayová dohodla se zbývajícími 27 unijními státy na podmínkách vystoupení, naráží ale na odpor v britském Parlamentu. Pokud se nepodaří dohodu ratifikovat, přijde takzvaný tvrdý brexit, kdy by se ze dne na den přerušily smluvní vztahy mezi EU a Británií. Česká vláda pro tento případ připravuje návrhy zákonů, které by v takovém případě bylo nutné přijmout. Představí je počátkem ledna.

Ministerstvo zahraničí v souvislosti s brexitem otevřelo na svých internetových stránkách zvláštní sekci, ve které mohou občané i podnikatelé najít odpovědi na nejčastější dotazy související s brexitem. Českým občanům v Británii by měl pomáhat i nový generální konzulát, který diplomacie otevře v Manchesteru.

V příštím roce bude českou diplomacii zaměstnávat i pokračující vyjednávání o rozpočtovém rámci Evropské unie na roky 2021 až 2027. Uzavření jednání se ale očekává až po květnových volbách do Evropského parlamentu a ustavení nové Evropské komise.

Významným tématem bude spolupráce ve střední Evropě, neboť Česko po Slovensku převezme předsednictví V4, kterou dále tvoří Polsko a Maďarsko. Mezi priority českého předsednictví bude patřit spolupráce se zeměmi Východního partnerství, tedy skupiny států východní Evropy, s níž EU blíže spolupracuje.

V lednu Česko otevře nové velvyslanectví v Mali. Zastupitelský úřad v Bamaku by měl podpořit úsilí o stabilizaci a zajištění bezpečnosti této země, ke kterému přispívají čeští vojáci působící v misích Evropské unie a OSN. Do budoucna by ambasáda měla přispět také k posílení rozvojové a humanitární pomoci i ekonomické spolupráce a mohla by se stát hlavním bodem české diplomacie pro region Sahelu, tedy jižního okraje Sahary.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chystá v příštím roce také cesty s podnikatelskými delegacemi do Latinské Ameriky a do Afriky. Podle něj to jsou trhy, kde může návštěva ministra otevřít firmám dveře a dát jim příležitost k tomu, aby se v regionu prosadily.