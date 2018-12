Komunisté mučili a všechno ukradli. Grebeníčkova kniha je nehoráznost, bouří se biskupové

"Komunisté, kteří 40 let pronásledovali církev, mučili, věznili a internovali její představitele, ukradli všechen církevní majetek, kostely a další církevní objekty, ze kterých se pod jejich správou staly ruiny, si dovolí vydat knihu o církevních restitucích a škodlivosti církve, jejímž autorem je zrovna Miroslav Grebeníček," uvedl Přibyl.

"Respektuji svobodu projevu, ale tady se jedná o skutečnou nehoráznost. Z úcty ke všem pronásledovaným se musím ozvat!" dodal Přibyl.

Kniha bývalého předsedy KSČM a syna vyšetřovatele komunistické Státní bezpečnosti Aloise Grebeníčka se jmenuje Ve znamení kříže a má podtitul Podvody nelze halit svatou rouškou. Hned v úvodním slově nákladně vypravené knihy na křídovém papíře a s barevnými fotografiemi Grebeníček píše o tom, že církev podle něj usiluje především o majetek.

"Divadlo, jež církev rozpoutala kolem majetkového vyrovnání s českým státem, nepokrytě ukazuje na její touhu po majetku, která je rafinovaně zakrývána slovy o spravedlnosti a právu," píše. "Ne, nejde ani o restituce, ani o nápravu, ale o pragmatickou snahu urvat kus státního vlastnictví, domoci se za každou cenu peníze ze státního rozpočtu. Získat nezávislost nejen na státu, ale do jisté míry i na vlastních věřících," míní Grebeníček. Na více než 400 stranách pak vystudovaný historik popisuje svůj pohled na novodobou historii katolické církve v Česku a zejména na léta, kdy se připravovalo majetkové vyrovnání státu s církvemi.

V médiích se v tomto týdnu objevila zpráva, že ministr Staněk, tedy představitel resortu, v jehož gesci církve jsou, Grebeníčkovu knihu pokřtil. Ministr to odmítl, uvedl, že se akce zúčastnil jako vánočního setkání poslaneckého klubu KSČM. "Knihu jsem nekřtil, pouze jsem směrem k autorovi a zúčastněným pronesl pár vět s obecným konstatováním, že žijeme v demokratické společnosti, v níž můžeme vyjadřovat různé názory. Knihu, její obsah či úhel pohledu jsem nehodnotil," napsal na sociální síti.

Komunista Grebeníček má velkou slabost pro katolíky. Pečlivě sleduje papeže Františka, kterého čím dál častěji ve sněmovně cituje, radí křesťanům co mají a nemají dělat, co mohou a nemohou vlastnit a dokonce si nechal pokřtít svou knihu a to přímo ministrem kultury.