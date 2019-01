Poslanec se pustil do Čechů: Každý z vás znásilnil devítiletou holčičku. Ti si to nenechali líbit

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

"Každý z Vás a KAŽDÁ z Vás, kdo tady podporujete masovou imigraci z Afriky a muslimských zemí, podporujete migrační pakty, Istanbulskou úmluvu a další genocidní dokumenty, tak i Vy jste tuto DEVÍTILETOU švédskou dívenku ZNÁSILNILI!!!" napsal poslanec na sociální síti.

Příspěvky podobného rázu nejsou u poslance ničím novým. V jiném z nich například tvrdí, že "Letos proběhne zásadní vzpoura desítek milionů Evropanů, za záchranu Evropy před EU diktaturou." Rovněž se v minulosti nelichotivě vyjádřil například o studentském programu Erasmus.

Obvinění ze znásilnění ale bylo pro některé Čechy příliš velké sousto a do poslance se nevybíravě pustili. "Hale magistře takže podle této vaší logiky každý kdo odmítá přijímání uprchlíků tak má na svědomí smrt každého uprchlíka který umřel když chtěl do Evropy. A každý kdo podporuje Putina tak má na svědomí smrt a perzekuce všech občanů kteří nesouhlasí s Putinem. Dokážete žít s vědomím, že ste způsobil smrt tisíců lidí?" napsal například jeden z diskutujících.

"Protože se ještě nikdy v životě nestalo, že bílý muž jakékoliv evropské národnosti znásilnil ženu, natož pak dítě. Fakt nikdy. Zahořklý hlupče," zaútočila další uživatelka sociální sítě.

"Ono by možná bylo lepší se nad tím, co píšete na zeď, občas zamyslet. Z vašich příspěvků (z nichž tento je jeden z nejextrémnějších) je vidět nejen že problematice nerozumíte nejlíp, ale hlavně zde prezentujete své černobílé vidění světa a nedokážete připustit že lidé s odlišným názorem než máte vy mohou mít zdravější názory než vy," uvedl další.

"Dobrý den pane Volný, rád bych se zeptal, zda-li Vás vzrušují 9ti leté děti?" zeptal se další diskutující, do kterého se okamžitě pustili zastánci poslance. On sám diskutujícímu rovněž odpověděl, že by se měl jít léčit a otevřít dveře násilníkům a vrahům.

Někteří lidé ale šli ještě dál a nehleděli na slušné výrazy. "Ty jsi fakt hovno," napsal například jiný diskutující. Podobně expresivní výrazy se ale objevily i u zastánců poslancových názorů. "Pouze idiot může souhlasit s islámem a napomáhat neomezenému množení afričanů v Evropě," napsal například jeden z jeho podporovatelů.