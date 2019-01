Zrušte kontroly na Hradě, vyzval STAN. Zjistili jsme, jestli je to reálné

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

„Léta svobody byli obyvatelé Prahy 6 zvyklí využívat cestu přes Pražský hrad jako půvabnou trasu za prací, za bydlením i přáteli. Chodit přes hradní nádvoří, projít se jen tak Jelením příkopem či posedět nad Masarykovou lípou, byla opravdová radost,“ píše se v úvodu textu.

Právě zastupitelé městské části Praha 6, která s Pražským hradem přímo sousedí, jsou autory dopisu. Konkrétně jde o místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku a místostarostu zmíněné čtvrti Jana Lacinu.

Kontroly u vstupu do areálu považují oba za nedůstojné, připomínají prý to nejhorší z někdejšího Husákova režimu. „Tehdy nás odděloval od Evropy ostnatý drát a většina areálu Pražského hradu byla symbolicky rovněž nepřístupná,“ argumentují v dopise.

Komunistický režim se nakonec zhroutil nejen u nás, pádem Berlínské zdi, která byla symbolem železné opony, se tak stalo i v sousední NDR, připomínají Růžička s Lacinou. „Váš předchůdce, první český prezident Václav Havel, věren svým postojům, otevřel Pražský hrad veřejnosti,“ apelují na současnou hlavu státu.

„Rádi bychom Vás ujistili, že jsme si během svého života užili hraničních přechodů a kontrol do sytosti. Kontrolní stanoviště u vchodu do Pražského hradu, která nechala vaše kancelář zřídit, a která dnes brání přirozenému průchodu celým areálem, připomínají několika generacím to nejhorší z komunistických dekád – nesvobodu, strach a zvůli vládnoucích,“ konstatují závěrem autoři dopisu.

„Je velmi zarmucující, že pány ze STAN vůbec nezajímá bezpečí občanů, které se snažíme na Hradě zajistit. Chovají se nedůstojně sobecky,“ odpověděl na dotaz serveru EuroZprávy.cz tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Na bezpečí občanů i turistů se Hrad odvolával už v minulosti, zavedení kontrol konzultoval s bezpečnostními složkami. Kritizované opatření bylo zavedeno na začátku srpna 2016, bezpečnostní kontrolou musí projít všichni návštěvníci Pražského hradu.