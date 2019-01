Ťok prý vydrží jen do května. Našli jsme možného nástupce

Většinou se peníze daňových poplatníků „investované“ do osoby Dana Ťoka přetaví do podoby dálnic, loni jich v České republice přibyly necelé čtyři kilometry. U sázkové kanceláře Chance nyní můžete na osudu úřadujícího ministra dopravy své úspory znásobit.

Zmíněná společnost totiž vypsala kurzy na Ťokovo setrvání ve funkci ministra. Pokud by jím byl ještě 1. května, váš vklad by se podle aktuálního kurzu zhodnotil 2,5násobně. Bookmakeři však favorizují eventualitu rezignace nebo odvolání pod kurzem 1,46:1.

Spekulace o Ťokově odchodu přiživil v nedávných rozhovorech nynější premiér Andrej Babiš. „Pan Ťok je moc hodný na svoje podřízené firmy. Musí přitvrdit. A já určitě přitvrdím taky,“ řekl předseda vlády v novoročním rozhovoru pro ČT. Změny ve svém kabinetu nevyloučil.

„Samozřejmě, že by pan Ťok měl být odvolán, z hesla „dálnice, dálnice, dálnice“ udělal heslo „parkoviště, parkoviště“. Za jeho neschopnost má ovšem odpovědnost především předseda vlády, který 5 let takového ministra drží ve funkci,“ poukázala dnes na svém Twitteru místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová.

Ťok je šéfem resortu dopravy od prosince 2014, poslední dobou mu však láme vaz modernizace páteřní dálnice D1. Podle původního harmonogramu měla být dokončena v právě uplynulém roce, místo toho došlo v prosinci k dopravnímu kolapsu na opravovaném úseku u Humpolce. Ministr tehdy prohlásil, že doufal, že před 16. prosincem nebude sněžit.

Současný ministr dopravy zprvu o křeslo v druhé Babišově vládě nestál, vadily mu stoupající požadavky komunistů. Právě KSČM, která menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD podporuje, má k Ťokovi největší výhrady a požaduje jeho výměnu.

Logicky se tehdy spekulovalo o nástupci Dana Ťoka. K favoritům na obsazení postu patřil tehdejší manažer společnosti Hochtief Tomáš Koranda. Firma se pod jeho vedením ucházela o první PPP projekt výstavby a provozu dálnice D4 do Písku. Ke kandidátům na post ministra dopravy by mohl patřit i nyní. Překážkou však může být jeho nedávné povýšení do čela zmíněné stavební firmy.

Petříček, nebo jeho externí poradce?

Komunisté rovněž nejsou spokojeni s prací ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD. I na jeho křeslo vypsala sázková kancelář Chance kurzy. Kurz 1,33:1 hovoří ve prospěch jeho setrvání ve funkci. V případě Petříčkova konce se váš vklad zhodnotí na trojnásobek.

„Výměna pana Petříčka, člověka, který zastává zcela jasné a srozumitelné postoje, jen proto, že si to přejí komunisté, kterým zřetelné zahraniční postoje nevyhovují, by byla chybou,“ píše na twitterovém profilu poslankyně Adamová. Výměna ministra je podle koaliční smlouvy v kompetenci předsedy strany, která dotyčného člena vlády navrhovala, Hamáček jí však nechystá.

Kancelář Chance přesto se jménem potenciálního nástupce přispěchala, s kurzem 30:1 se však jeho vstup do Černínského paláce moc očekávat nedá. Hádáte správně, je to sociálnědemokratický europoslanec Miroslav Poche, který je Petříčkovým externím poradcem.

Druhou vládu Andreje Babiše, kterou prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce v červnu, zatím opustili jen dva ministři kvůli plagiátorství diplomových prací. Ministryni spravedlnosti Taťánu Malou vystřídal Jan Kněžínek, v čele resortu práce a sociálních věcí nahradila Petra Krčála Jana Maláčová.