Ve vládě to pořádně skřípe. Maláčová tvrdě sjela Schillerovou

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Ministerstvo financí se na stránkách vlády chlubí tím, že „prosadilo zvýšení minimální mzdy na 13 350 korun“. Jenže to se nelíbí ministryni práce Janě Maláčové, podle které je to poněkud jinak.

„Nevím, jak to MF prosadilo, když ministryně financí i ministryně průmyslu a obchodu na vládě hlasovaly proti navýšení min. mzdy...“ rýpnula si do svých kolegyň. Šéfku rezortu financí Alenu Schillerovou i ministryni průmyslu Martu Novákovou nominovalo hnutí ANO.

To ostatně novinářům před nějakým časem potvrdila i sama Schillerová, které řekla, že je podle ní nelogické, aby několikátý rok po sobě rostla minimální mzda více než mzda průměrná. Na twitteru pak dodala: „Na dnešním jednání vlády jsem se zdržela hlasování o navýšení minimální mzdy o 1 150 Kč. Za rozumnější variantu považuji navýšení minimální mzdy o 1 000 Kč, což odpovídá růstu průměrné mzdy v ekonomice.“

Maláčové se zastal i šéf předseda ČMKOS Josef Středula. „MF nebylo pro toto navýšení ani na zmíněném posledním jednání, po němž následoval zmíněný kompromis. Pokud by byl nárůst podle MF, tak to určitě nebude konečná hodnota, ale nižší,“ připomněl, co se ještě v loňském roce odehrálo.

„Byl jsem u toho. Úspěch si může připsat vláda jako celek a potom ti, kteří prosazovali více než MF např. paní Maláčová,“ dodal odborář.

Ministryně se tahaly i o zásluhu na navýšení rodičovského příspěvku

Není to přitom poprvé, kdy se Maláčová dostala do sporu se Schilleropvou. Už loni v listopadu se střetly kvůli tomu, kdo prosadil navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc korun od 1. ledna 2020.

„Dnes jsem na koaliční radě prosadila, aby navýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 300 000 Kč bylo provedeno s účinností od 1. 1. 2020. Je dobře, že celkové navýšení rodičovského příspěvku bude provedeno současně," napsala na Twitter.

O chvíli později se ozvala i Maláčová. „Dnes se mi podařilo prosadit navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, tedy ze současných 220 na 300 tisíc korun, s platností od 1. ledna 2020. Navýšení se bude týkat všech rodin s dítětem do 4 let, bez ohledu na to, jestli už rodiče příspěvek vyčerpali, nebo ne," uvedla šéfka rezortu práce a sociálních věcí..