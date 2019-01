Hostina v Lánech: Zeman a Babiš se sešli u novoročního oběda, Hrad zveřejnil menu

Novoroční setkání prezidenta a předsedy vlády je letitou tradicí. Zeman s Babišem se společně s manželkami setkali při této příležitosti prvně před rokem. Mluvili především o rodinách, debatovali ale také o politice. Zeman a Babiš se poté minulý rok na pracovních schůzkách potkávali pravidelně.

Při novoročním obědě se letos podávala paštika z kachních jater na portském víně a candát pečený na másle se zámeckými bramborami a máslovou zeleninou. Menu uzavírají domácí žloutkový krém s karamelovou krustou a ovocný sorbet, sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Oba politici pro dnešní setkání zvolili tmavý oblek s bílou košilí a kravatou v červeném odstínu. První dáma si vzala šaty černé barvy, Babišova manželka Monika dorazila v bílém. Zeman v úvodu setkání žertoval, že Babiš sice dorazil s větší kyticí, ale prezidentova je zase hezčí.

Pan prezident se svojí paní přivítali v Lánech u příležitosti tradičního novoročního oběda premiéra Andreje Babiše s manželkou Monikou. pic.twitter.com/r73YmLoECX — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 3. ledna 2019

Zeman dnes při přivítání vyjádřil přání, aby se setkání s Babišem opakovalo ještě čtyřikrát. "Předpokládám, že jste pochopili skrytý význam této věty," dodal prezident.

Zeman loni obhájil funkci pro další pětiletý mandát, příští řádný termín voleb do Poslanecké sněmovny je v roce 2021. Aby se Zemanovo přání mohlo vyplnit, Babiš by musel být premiérem i po nich.

Při dnešním obědě by se mohlo hovořit o případné rekonstrukci vlády, kterou premiér nevylučuje. Tématem by se mohly stát i důležité události, které tento rok Česko a svět čekají, tedy třeba odchod Británie z Evropské unie, volby do Evropského parlamentu či výročí pádu komunismu a vstupu do NATO.