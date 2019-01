Babiše čeká cesta na východ: Zamíří do Singapuru, Thajska a Indie

— Autor: ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) příští víkend vyrazí na týdenní cestu do Singapuru, Thajska a Indie. Novinářům to řekl po dnešním obědě s prezidentem Milošem Zemanem. Setkat by se měl mimo jiné s indickým premiérem Naréndrou Módím, vyplývá z materiálu, které předložilo ministerstvo zahraničních věcí k projednání vládě. Babiše doprovodí podnikatelská delegace, do které se podle tiskové mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Evy Veličkové přihlásilo 57 zástupců firem.