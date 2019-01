Tomáš Sokol promluvil o Čapím hnízdu: Budou Babiš a jeho příbuzní nakonec odsouzeni?

Podle Sokola loni padlo na politickém poli příliš mnoho zbytečných výroků, které ničemu nepomohly a spíše komplikovaly situaci. „Ze své iniciativy politikům v této zemi nechci vzkazovat nic. Reagoval jsem jen na dotaz. Myslím, že by měli vážit slovo. Chápu, že s voliči musí komunikovat, jsou hodnoceni podle toho, jak se k čemu vyjádří, kde co tweetují... Ale kdyby bylo trošku větší ticho, bylo by to určitě lepší,“ posteskl si v rozhovoru pro Český rozhlas plus.

Konkrétní vzkaz adresoval také prezidentu Miloši Zemanovi. „Za prvého adresáta bych považoval pana prezidenta. Výrok o zpravodajské službě, že jsou to čučkaři, mně připadá velmi neprofesionální. Bez ohledu na to, co si myslí. Jde o to, co říká nahlas,“ uvedl advokát.

Pozastavil se také u šéfa vlády Andreje Babiše. V kauze čapí hnízdo je ale podle svých slov skeptický. „Z informací, které mám z veřejných zdrojů, je malá pravděpodobnost, že bude pan premiér odsouzen. Jeho případný podíl je obtížně trestně postižitelný,“ vysvětluje Sokol.

Jenže v případě jeho rodiny je prý situace odlišná. „Jiná otázka je, jakou bude mít radost, že budou postiženi ti, kteří jsou přímí aktéři události, tedy jeho příbuzní,“ rýpnul si.