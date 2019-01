ČSSD chce lidem odpouštět menší dluhy. Plivanec do tváře věřitelům i dlužníkům, vzkazuje Feri

ČSSD chce ještě letos představit svému koaličnímu partnerovi návrh zákona, který by ulevil dlužníkům se závazky do 100 tisíc korun. V exekuci se podle dostupných dat nachází 863 tisíc lidí nad 15 let. Dluhová amnestie by postiženým umožnila odpuštění všech dluhů vůči státu do zmíněné výše.

„Ano, diskutujeme o tom. Ale například já podporuji především amnestii takzvaných dětských dluhů,“ potvrdila informaci na svém twitterovém profilu sociálnědemokratická poslankyně Kateřina Valachová. Podporu návrhu vyslovila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Zástupci vládního hnutí ANO připravovaný návrh kolegů z ČSSD zatím nechtějí komentovat. Komunisté, kteří menšinovou vládu obou stran v Poslanecké sněmovně podporují, byli o něco sdílnější. „Plošná amnestie není to pravé,“ napsal na Twitteru poslanec Jiří Dolejš.

Na téže sociální síti podrobil návrh kritice Dominik Feri. „Proboha, tohle byl hnusnej a nespravedlivej plivanec do tváře: A) věřitelům, B) dlužníkům, kteří se snaží dostát svým závazkům, C) dlužníkům, kteří svým závazkům dostát nezvládli, ale chtějí situaci řešit úpadkem a oddlužením,“ argumentuje poslanec TOP 09.

Za nesystémovou změnu označuje návrh i nezisková organizace Rubikon. Dluhy do sto tisíc totiž považuje za splatitelnější než ty vyšší, odpuštění by se tedy týkalo lidí, kteří jsou spíš schopni svým závazkům dostát.