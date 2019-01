Zahradil láká do řad evropských konzervativců Orbána a Salviniho. Dojde k dohodě?

Vědci do detaily popsali, jak vypadá umírání. Je to poměrně znepokojivé

Jan Zahradil je před blížícími se volbami do Evropského parlamentu hlavní tváří frakce Evropští konzervativci a reformisté, kterou opouští britská Konzervativní strana. Nejsilnější stranou frakce tak nově bude polské Právo a spravedlnost. Zahradil se však už poohlíží po možné náhradě odcházejících Britů.

Po květnových volbách totiž podle jeho názoru dojde v Evropském parlamentu k výrazným změnám. Do řad konzervativců a reformistů by Zahradil rád přilákal stranu Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, která je v současnosti členem frakce evropských lidovců.

„Nedokážu pochopit, že je Fidesz stále součástí Evropské lidové strany, zvlášť poté, jak se k němu tato frakce v minulosti zachovala. My jsme určitě otevřeni jednáním, pokud by si to rozmysleli. Myslím, že Fidesz by k nám zapadl jak psychologicky, tak ideologicky,“ konstatuje Zahradil.

Politiku Fideszu Zahradil nepovažuje za natolik diskutabilní, jak jí vykreslují někteří europoslanci a vybraná evropská liberální média. Nevěří ani informacím o intenzivních vazbách Orbánovy strany na Rusko. „Probíhá jemné oťukávání, ale dokud nedojde ke konečné dohodě, nemůžu říct nic víc,“ říká dlouholetý politik ODS.

Evropští konzervativci a reformisté momentálně ve svých řadách jakékoliv kolegy z Maďarska postrádají. O místo mezi nimi však po volbách stojí i pravicový Jobbik. Zahradil však jeho přijetí vyloučil s tím, že frakce není připravená na podobně radikální stranu.

Díru po britských konzervativcích by naopak mohla vyplnit strana italského ministra vnitra Mattea Salviniho Liga Severu, jak Zahradil v rozhovoru rovněž zmínil. Naopak euroskeptické formace Alternativa pro Německo a francouzská Národní fronta nepřipadají v úvahu. Od stran zastoupených v ECR se totiž liší v pohledu na euroatlantické vztahy.