Diplomat burcuje Čechy k eurovolbám: Hlasování povede k velkým změnám v Bruselu

"Jakýkoli posun od 18,2 procenta nahoru je jenom a jenom pozitivní a musí nastat. Doufám, že kampaň se povede dostatečně zajímavě, intenzivně a bude dostatečně fundovaná a věcná, aby přiblížila Evropu v hlavních parametrech českým voličům," řekl Dürr. Podle něj je třeba v Česku více zviditelnit evropské politiky, které ovlivňují každodenní život občanů.

Velvyslanec ale zároveň uvedl, že neočekává, že by výsledek voleb rozhodl pouze postoj stran k evropským tématům. Připomněl, že tomu tak nebylo ani v minulosti. "Tipl bych si, že to bude jako většinou - míra domácí atmosféry a spokojenosti s domácí politikou, vyjádření podpory vládě nebo naopak protest proti ní ovlivňuje výsledky voleb do velké míry," řekl.

Rozložení sil v Evropském parlamentu se podle Dürra zásadně změní. Nabízí se podle něj otázka budoucnosti frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), která kvůli vystoupení Británie z EU přijde o britské poslance, kterých je nyní 19 z celkem 72 členů parlamentní frakce. Z českých stran patří do ECR občanští demokraté.

Otázkou také je, zda lidovci a socialisté, případně liberálové dokážou získat v Evropském parlamentu většinu, nebo se budou hledat netradiční spojenectví. "Jestli bude docházet k podobnému fenoménu v Evropském parlamentu jaký vidíme v některých členských státech, tedy vytváření širokých proevropských platforem nebo široké platformy demokratických stran proti vyzyvateli ze strany radikálnější části politického spektra," řekl Dürr.

Vytvoření nové většiny v Evropském parlamentu bude mít podle velvyslance vliv i na sestavování nové Evropské komise, jednání o budoucím šéfovi evropské diplomacie nebo výběr nového předsedy evropských summitů.