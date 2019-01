Piráti projednají nové stanovy, navrhují pozastavení členství

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Pirátské stanovy dosud pozastavení členství neznaly. Zavedení tohoto institutu navrhl poslanec Jakub Michálek, podle něj by to umožnilo straně rychle se distancovat od podezřelých postupů některých členů, ale zároveň by nemusela přistupovat přímo k jejich vylučování. Návrh na změnu stanov také zmírňuje postih za neplacení členských příspěvků z ukončení členství na jeho pozastavení.

Další návrh na změnu stanov by měl usnadnit krajským organizacím odvolávání osob, které nominovaly do celostátních orgánů strany. Dosud o odvolání mohlo rozhodnout pouze celostátní fórum Pirátů.

Třetí návrh by měl usnadnit budoucí změny stanov Pirátů. Do budoucna by se o nich mohlo rozhodovat nejen na fyzickém zasedání celostátního fóra, které se koná jednou za rok, ale i v jeho internetovém hlasování, které je možné vyvolat kdykoli.

Hlavním bodem celostátního fóra Pirátů, které se uskuteční 19. a 20. ledna v Táboře, bude sestavení čela kandidátky pro květnové volby do Evropského parlamentu. Lhůta pro navrhování kandidátů je do 15. ledna.