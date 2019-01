Vlastizrádce Havel se uchlastal, agent Sorose, může za vraždy dětí... Poslanec si pustil pusu na špacír, přišla rázná odveta

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Vše odstartoval příspěvek, který poslanec napsal na sociální síti před Vánoci. "Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země. Václav Havel," uvedl poslanec.

Tím pobouřil mnoho Čechů, kteří neváhali a pustili se do něj v komentářích. Dočkal se i kritiky ze strany politiků a například ministr zahraničí Tomáš Petříček ho vyzval k omluvě. Marně.

Za výrok na poslance dokonce míří i žaloba, kterou podal Martin Pilc. "Napsání a podání trestního oznámení na Mgr. (?) Lubomíra Volného (SPD) za pomluvu a křivé obvinění mi trvalo 2 hodiny. Rozhodně toho času nelituju," napsal na sociální síti.

Ani to ale s poslancem SPD nehlo, naopak na facebooku vydal další prohlášení, v němž zaútočil na Havla ještě více. "Považuji Václava Havla za prvniho českého agenta globálního veksláka Sorose a stejnou oběť alkoholismu jako byl Boris Jelcin. Což ani u jednoho z nich nesnižuje jejich mezinárodní význam. Václav Havel sloužil nikoliv zájmům českého lidu, ale nadnárodních korporací," napsal poslanec.

"Neodpustím mu ani jeho podíl na “humanitárním” vraždění srbských dětí v průběhu zločinného napadení suverénního státu gangstry z NATO, ani jeho kontakty s dalšími vlastizrádci a gaunery jako je Bakala ,kteří i dnes pokračují v činnosti proti zájmům této země a jejich občanů. Reakce Havlistické galérky byla a stále je typicky “pravdoláskařská” a “liberalnědemokratůrní”. Osobní nenávistné útoky, vulgární urážky, vyhrožování fyzickým napadením a přání smrti," dodal například.

Paradoxem je, že poslanec se v rámci SPD staví rovněž proti sociálně slabším občanům, přesto svůj byznys založil na obchodování s domy v ostravském ghettu, a to navzdory kritice jiných politiků. Je také často kritizován za to, že na sociálních sítích sdílí nepravdivé příspěvky a dezinformace.

To ale poslance, který se sám ohání pravdou, zřejmě netrápí. Ve vysílání České televize například zopakoval, že Havea považuje za vlastizrádce. "Není to urážka, je to pravda o prezidentu Václavu Havlovi,“ dodal.

"Jsem chováním pana prezidenta Václava Havla vysoce zklamán. Jsem zklamán tím, s kým se stýkal, tím, v čí prospěch vykonával svou činnost. A jestli budete popírat třeba kontakty Václava Havla s panem Sorosem, tak je to komické, protože existuje přímo video pana Sorose, ve kterém přiznává, že věděl o tom, že prezidentem České republiky bude Václav Havel dřív, než to věděl sám Havel," uvedl dále poslanec, ačkoliv ono zmíněné video pravděpodobně nikdy nikdo neviděl.