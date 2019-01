Další spor v TOP 09. Pospíšilovi mělo hrábnout, podle Štětiny stranu ničí

„Pospíšilovi hráblo. Koupil si účet od Blaníka s 20.000 folowery a vydává se tam za lídra kandidátky, kterým není,“ napsala v pátek na svém twitterovém profilu autorka knihy Průmysl lži Alexandra Alvarová.

„Já si myslím, že Pospíšilovi nehráblo. Je to fikaný počin. Hlavně je to podraz na pana Niedermayera, kterého potřebuje odstranit jako jedničku z kandidátky,“ odpověděl europoslanec Jaromír Štětina.

Ja si myslim, ze Pospisilovi nehrálo. Je to fikaný počin. Hlavně je to podraz na pana Niedermayera, kterého potřebuje odstranit jako jedničku z kandidátky. https://t.co/Mjn5xL7wXa — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 4. ledna 2019

Ten už v polovině prosince oznámil, že v květnových volbách do Evropského parlamentu za TOP 09 kandidovat nebude. „Myslím, že osobní zájmy pana Pospíšila převažují nad jeho zájmy o osud strany,“ konstatoval tehdy Štětina a podle jeho názoru to potvrzuje i současná kauza.

Podle původních spekulací měl úřadující předseda TOP 09 pořídit twitterový profil Žížaly, fiktivní postavy ze satirického seriálu Kancelář Blaník. Kdo za ním stojí, je však nejasné. Název profilu se po Novém roce změnil na Spojené síly pro Evropu.

„Mrzí mě diskuse nad twitterovým účtem Žížaly, který v žádném případě nevlastním, ani s touto iniciativou nemám nic společného. Pokud někdo tvrdí takové nepravdy, měl by si ověřit veškeré informace,“ hájil se na téže sociální síti Pospíšil.

Štětina však i poté trval na svém. „Je to chytře vymyšleno, zřídit takový účet. Dvacet tisíc lidi se dozvídá, ze pan Pospíšil bude lídrem kandidátky. Dávno před tím, než je kandidátka zveřejněna. To není vtip, to je profi PR,“ tvrdí europoslanec a dodal: „Doufám, že ten mechanismus praskne. Je třeba podpořit topku.“

Nic dobrého pro topku. Pospisil ji nicí. Pro nej je topka jen výtahem k moci a funkci. — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 4. ledna 2019

„Nic dobrého pro topku. Pospíšil ji ničí. Pro něj je topka jen výtahem k moci a funkci,“ přilil ještě olej do ohně. „Mimochodem ta kandidátka topky do voleb do EP pořad neexistuje. Měla být do konce listopadu,“ doplnil závěrem Štětina.

S dalším tweetem nakonec přispěchala i Alvarová. „Tak mne všichni ujišťují, že ten Pospíšil na Žížalově účtu je vtip. To není humor, to je bizár. Zasmáli jste se? Já to asi nepochopila,“ popisuje zmateně úspěšná knižní autorka.