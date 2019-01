Exprezident Václav Klaus možná bude opět kandidovat na prezidenta

— Autor: ČTK

Bývalý prezident Václav Klaus nevyloučil, že by se mohl opět ucházet o prezidentský úřad. Domnívá se ale, že to je úkol pro nové generace. Řekl to dnes v televizi Prima. Klaus zkritizoval vládu premiéra Andreje Babiše (ANO), nevidí za jeho vládnutím koncepci. Otázky týkající se premiérovy rodiny či podnikání označil za nedůležité. Za největší bezpečností problém označil Ukrajinu, která je dle něj západem "ponoukána" k provokacím proti Rusku a jejímu prezidentu Vladimíru Putinovi.