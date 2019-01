ČSSD může Babiše potopit, stará se o obědy a uprchlíky neřeší, rozjel se Klaus

"Netrápí mě jeho byznys a rodina, ale trápí mně jeho politika. Dnešní premiér se atakuje jenom za ty věci vedlejší, personální atak a já nevidím od opozice žádnou hlubší analýzu Babišovy politiky. To bych vytýkal," řekl Klaus.

Hlavním problémem Babišovy politiky podle něj je, že mu chybí koncepce, zakotvení a celková strategie. "To jsou ad hoc kroky a hodnocení je na vodě, protože není žádný zřetelný plán, to jsou jednotlivosti, ustupování koaličním partnerům v neuvěřitelně štědrém rozdávání benefitů. Prostě, aby si Babiš nenaštval sociální demokracii a komunisty, tak prostě vesele zlevňuje dráhu, nabízí obědy zdarma ve školách. No to jsou komunistická opatření, která jsme věděli, že se musí po roce 1989 zrušit a zlikvidovat a ono se nám to teď znova vrací," dodal.

Babiš podle něj ví, že když zítra sociální demokracie odejde z této koalice, tak už nikdy nebude premiérem, takže se mu vyplatí ustupovat. "Mně se zdá nepochopitelné, jak může přežít chování novodobého ministra zahraničních věcí Petříčka, to nechápu. Že ho (Babiše) neumučí parlament za neprůjezdnost dálnice D1, to je skoro podivné, že to může přežívat ministr dopravy, že po několika týdnech beznadějné situace najednou někdo vymyslí, že je možné trošku tam posunout svodidla a přidat, to je úplně dětinské a směšné, nedovedu si představit, že toto prochází té vládě. Myslím, že ministr dopravy tady není proto, aby posouval svodidla. Ale tyhle věci procházejí," uvedl dále.

Co se migračního patu týče, přisuzuje zmatenost Česka chaosu na ministerstvu zahraničí, který podle něj existuje už dlouho. "Vždycky jsme měli smůlu na ministry zahraničí. Ministr zahraničí, který byl po volbách designován před panem Petříčkem, pan Hamáček – vůbec nehrál roli ministra zahraničí, ani ministra vnitra, měl dvě ministerstva a hrál pouze roli předsedy ČSSD, té se snad věnoval. Takže jsme skoro neměli ministra," uvedl.

"Otázka nebyla vypointována veřejnosti, i lidé, kteří se tím aktivně zabývají, jsme dlouho nebrali na vědomí, že jsou dva pakty, nebyla o tom žádná veřejná diskuse. Je to prostě neštěstí naší zahraniční politiky. Nevěřím, že to to proklamativní rezoluce, to prostě těmi se vždycky postupuje po krůčkách dopředu, že co bylo pouze doporučení se zítra stává součástí právního řádu, takže vidím to jako děs, protože migrace je extrémní výjimečný fenomén lidských dějin, výjimečná věc, není to normálnost, neměli bychom přijmout pak o migraci jako normální," dodal.

Sám sebe se ptá, jestli vůbec Babiš věděl, že jsou dva pakty. "Ono se taky mohlo stát, že se stará o tisíc o jiných věcí, D1 a obědy zdarma a řeší problémy Agrofertu a rodiny, tak já bych připustil, že to mohl i nevědět," obává se.