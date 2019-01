Politici jsou v šoku: Mynář se snažil se ovlivňovat soudce. Říkal jim, co by si přál Zeman

Mynář se sešel například se soudcem Ústavního soudu Vojtěchem Šimíčkem. S ním mluvil o služebním zákonu, s nímž prezident Miloš Zeman nesouhlasil. Zeman sice návrh po schválení vetoval, poslanci ho ale nakonec přehlasovali. Hrad na to reagoval podnětem k Ústavnímu soudu, kde žádal zrušení zákona.

V té době se údajně kancléř sešel se soudcem Šimíčkem a chtěl po něm, aby na plénu soudu prosazoval úplné zrušení zákona nebo alespoň některých jeho pasáží.

„Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo," potvrdil Respektu Šimíček. ÚS však Zemana nevyslyšel a zákon ani jeho části nezrušil.

Na toto nařčení tvrdě zareagoval například předseda TOP 09 a někdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „Snaha o ovlivňování soudů ze strany prezidentského kancléře je skandální a v demokratickém právním státě nepřípustná. Očekávám od ministra spravedlnosti, že se jako nejvyšší představitel justice proti takovému jednání tvrdě ohradí,“ uvedl na sociálních sítích Pospíšil.

Nepochybuji o tom, že se soudci nenechají ovlivnit tlakem hradního kancléře, nicméně fakt, že se pan Mynář o něco takového pokusil, je nepřípustný. Takto to začíná a orbánizací soudnictví to končí. Je to jak s těmi pověstnými jezinkami: proti tomu je třeba ohradit se v zárodku.