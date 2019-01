Mezinárodní skandál, směšné výmluvy, neschopní ministři. SPD tvrdě naložila Babišovi i jeho vládě

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

SPD označila stav na D1 za skandální, za problém podle hnutí odpovídá ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok. „Hnutí SPD hodnotí dlouhodobě ministra Ťoka za jednoho ze slabých ministrů. Opakování kalamity na D1 je už i manažerské selhání celé vlády v čele s premiérem. Výmluvy na sníh v prosinci nebo dodavatelské smlouvy působí až směšně. Stát se zjevně dostal do pozice, kdy nemůže dodavatelům práce poručit ani v termínech ani v kvalitě. Důvodem je buď korupce, nebo neschopnost. Žádáme demisi ministra dopravy,“ uvedli v oficiálním prohlášení Okamurovi.



Nelíbí se jim ani to, jak proběhla schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) s čínským velvyslancem. „Mediální obvinění čínského velvyslance ze lži premiérem Babišem posunuje kauzu telefonů firmy Huawei do stavu mezinárodního skandálu,“ uvádí ve svém usnesení předsednictvo SPD.

Česká vláda se podle hnutí nechala zatáhnout do obchodní války, ve které ohrožuje diplomatický kredit země a vztahy s Čínou. „Jde o naprostý mezinárodně politický amatérismus. Zahraniční politika ČR, kterou dlouhodobě předvádí vláda, je trapná,“ nešetří kritikou strana v prohlášení, které má server EuroZprávy.cz k dispozici. .

SPD dodala, že se v lednu znovu pokusí získat podpisy na svolání mimořádné schůze Sněmovny k bodu, že Česká vláda vyslovila souhlas s globálním paktem o uprchlících. „Souhlas vlády a následné spory premiéra a ministra zahraničí jsou ukázkou katastrofálního stavu naší zahraniční politiky.“ tvrdí SPD.

Na půdě Sněmovny by se také chtěli bavit o Ukrajině, které se podle Okamurovců přihlásila „k nacistické minulosti“. „Plné přihlášení Ukrajiny k banderovské tradici se děje za naprosté lhostejnosti premiéra Babiše a ministra zahraničí pana Petříčka. V případě Venezuely, Sýrie, Ruska a dalších zemí hujersky aktivní ministerstvo mlčí. Mlčí nad státní oslavou zločinců, kteří vraždili i naše občany. Mlčí, protože nedostali souhlas svých pánů v Bruselu a Berlíně. Hnutí SPD žádá demisi ministra zahraničí,“ dodali Okamurovci.