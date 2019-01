Mynář ovlivňuje soudce? TOP 09 chce dostat kauzu do Sněmovny, STAN opráší návrh zákona

Kalousek věc ve čtvrtek předloží organizačnímu výboru Sněmovny. Záležitostí se bude zabývat také stranické grémium. Pokud by se bod na jednání Sněmovny nepodařilo dostat, bude strana uvažovat o svolání mimořádné schůze dolní komory. K tomu by potřebovala hlasy 40 poslanců, klub TOP 09 je sedmičlenný.

Poslanci STAN jsou připraveni kvůli Mynářovi znovu předložit novelu, která by pro kancléře uzákonila povinnost nejpřísnější prověrky. Národní bezpečnostní úřad ji Mynářovi v minulosti odmítl udělit. Novelu loni v červnu Sněmovna odmítla na návrh KSČM. Podle mluvčího STAN Tomáše Pergla hnutí zákon znovu předloží s drobnými úpravami. ČTK řekl, že Starostové také podpoří návrh TOP 09 na projednání ve Sněmovně.

Týdeník Respekt v pondělním vydání uvedl, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce různých soudů. S ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem tak probíral služební zákon, který prezident kritizoval, a případ Lesní správy Lány. "Kancléř Vratislav Mynář na první schůzce naznačil, jaké rozhodnutí by se panu prezidentovi ve věci služebního zákona líbilo," řekl Šimíček týdeníku. Odmítl, že by na něj schůzky měly vliv, a odkázal se na své hlasování. V obou případech Ústavní soud rozhodl v neprospěch Pražského hradu.

Týdeník uvedl, že Mynář oslovil soudce i v jiných případech. Dopis s otázkou ve věci Plzeňské teplárenské adresoval bývalému předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefu Baxovi. Ten skutečnost, že mu Mynář dotaz poslal, označil za zvláštní. Kancléř se údajně snažil kontaktovat také ústavního soudce Jana Filipa v záležitosti zákona o střetu zájmu, takzvaného lex Babiš. Mynář loni volal také předsedovi Městského soudu v Praze Liboru Vávrovi, aby se ho zeptal na rozhodnutí o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA.

Mynář týdeníku napsal, že pokud hovoří s představiteli justice, tak proto, aby je informoval o stanoviscích, postojích a postupu prezidenta. "To je zcela legitimní součást mé práce na pozici vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. Proti jakýmkoli spekulacím se proto co nejostřeji ohrazuji," uvedl. Podobně kancléře hájí i hradní mluvčí Ovčáček. "Pan kancléř postupoval striktně v rámci svých kompetencí a povinností. Nešlo v žádném případě o ovlivňování, ale o informaci o postojích a stanoviscích prezidenta republiky," napsal ČTK na otázku, zda prezident o aktivitách Mynáře věděl. Dodal, že "politické útoky v této věci urážejí samotné soudce, protože z nich nepravdivě činí ovlivnitelné jedince, kteří se nerozhodují autonomně".

Informace o kontaktech Mynáře se soudci odsoudili někteří opoziční politici. Například předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru označil tlak kancléře na soudce za nepřípustný. "Takto to začíná a orbánizací soudnictví to končí," uvedl. Je potřeba se podle něj ohradit již v zárodku.

Nepochybuji o tom, že se soudci nenechají ovlivnit tlakem hradního kancléře, nicméně fakt, že se pan Mynář o něco takového pokusil, je nepřípustný. Takto to začíná a orbánizací soudnictví to končí. Je to jak s těmi pověstnými jezinkami: proti tomu je třeba ohradit se v zárodku.