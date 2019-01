Ministr Petříček se vysmál oběma Klausům: Kritika od vás? To je pro mě jako ocenění

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

TOP 09 je deset let! Je však co slavit?

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května

Václav Klaus mladší 18.. prosince na facebooku ostře zkritizoval Petříčkovu podporu globálního paktu o uprchlících. „Budu iniciovat skandální chování ministra zahraničí na summitu OSN na pořad sněmovny," napsal poslanec ODS. Do závorky ke statusu přidal smajlíka s popisem „cítí se vytočeně“.

Kritiku si pak Petříček vysloužil v lednu i od Klause staršího. Ten v rozhovoru pro Primu například tvrdil, že Česká republika měla vždy smůlu na ministry zahraniční a proto v rezortu dlouhodobě panuje chaos.

Petříček, o kterém se spekuluje jako o jednom z možných kandidátů na místopředsedu ČSSD, dal ale jasně najevo, že se slovy obou pánů Klausů spíše baví.

„Jsem ve funkci teprve krátce, ale už mne drtivě zkritizovali Václav Klaus st. i Václav Klaus ml. Vnímám to jako velké ocenění mé práce, a budu v ní proto pokračovat,“ vzkázal nejen jim, ale i dalším svým kritikům.

Jeho slova vyvolal poměrně bouřlivou debatu. A i když někteří varovali, že takovými výroky jen zatlouká hřebíky do rakve ČSSD. další mu dali za pravdu a za jeho práci ho pochválili.

„Bez ohledu na to, co říkají pánové Klausové, to fakt neděláte dobře. Vaše zahraniční politika (např. vztah k EU, migraci) je ve zjevném rozporu s názory většiny občanů, jak je dlouhodobě projevují v průzkumech veřejného mínění a koneckonců ve volbách,“ varovala jedna z Češek.

„První sociální demokrat v ministerském postu za kterého se nestydím,“ oponoval jiný diskutující. „Vydržte, mladý muži, vydržte...ti oba grázlové uhynou z vlastní zloby! Podpořil Petříčka další.