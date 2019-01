Stát loni vyplatil stranám přes půl miliardy, nejvíc získaly ANO a ČSSD

— Autor: ČTK

Přes půl miliardy korun vyplatil loni stát na příspěvcích politickým stranám a hnutím. Je to asi polovina proti roku 2017, kdy stát navíc platil úspěšným stranám příspěvek na úhradu nákladů za volby do Sněmovny. Zhruba čtvrtinu z celkem 560 milionů vyplacených korun získalo vládní hnutí ANO, a to zejména díky vysokému počtu poslanců. Stát vyplatil příspěvek 34 subjektům. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnilo ministerstvo financí.