Dívčí válka? Maláčová a Schillerová se do sebe opět tvrdě naváží

Maláčová se opět navezla do své kolegyně z vlády. „No to se podívejme! Kolegyně Schillerová v ČT vypouští slibné balónky, že by prý po revizi spotřebního koše mohlo být životní minimum zvýšeno ještě víc, než jsme navrhovali,“ podivuje se ministryně práce. Sociální demokraté ve vládě přitom zvýšení životního minima o 380 korun neprosadili.

Podle návrhu by měla nejnižší uznaná částka pro život, která se využívá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima při exekuci, vzrůst po sedmi letech o 11 procent. Pro samotného dospělého se měla zvednout o 380 korun na 3790 korun.

Proti bylo především ministerstvo financí, které plánuje revizi sociálních dávek a spotřebního koše, podle které by se mělo minimum výhledově změnit. Maláčové se ale nelíbí, že tento krok bude dlouho trvat. „Nebyla bych proti, ale vážně nechápu, proč ještě včera hnutí ANO chtělo odsouvat zvýšení až na rok 2020. Co jako mají dělat lidé do té doby? Nebylo by spíš lepší podpořit náš návrh a pomoci už teď?“ ptá se sociální demokratka.

O zvyšování dávek na sociálních sítích promluvila i samotná Schillerová. „Po opakovaném zvyšování různých jiných dávek, při rekordním růstu důchodů, platů a min.mzdy a v situaci, kdy firmy hlásí rostoucí nedostatek pracovní síly napříč všemi kvalifikacemi, by bylo zvyšování existenčního a životního minima národohospodářskou chybou s neblahými důsledky,“ tvrdila.

Pak ale obrátila a napsala, že se diskuzi o zvýšení částek životního a existenčního minima se vůbec nebrání. „Předcházet mu ale musí revize systému sociálních dávek, která bude usilovat o to, aby se závislost na pomoci státu nestala životním stylem pro práceschopné lidi. S tou bohužel MPSV zatím nepřišlo,“ kritizovala Maláčovou Schillerová.