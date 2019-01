Skokan Janda má kvůli „spolku, který adoruje estébáky“ problém. Za svými slovy si i přesto stojí

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

„Je bytostně amorální, aby pofidérní spolek adoroval bývalé estébáky, konfidenty, komunistické policajty a jiné přisluhovače režimu, který se v tomto státě držel 40 let za pomocí vražd a sovětských tanků, z veřejných peněz,“ řekl loni Janda ve sněmovně o Českém svazu bojovníků za svobodu.

Spolek vedený někdejším členem KSČ Jaroslavem Vodičkou podal nejprve trestní oznámení. Když s ním neuspěl, obrátil se na mandátový a imunitní výbor. Devatenáct poslanců se bude podnětem zabývat v následujících dnech.

„Mandátový a imunitní výbor PS PČR se musí zabývat všemi podněty, které obdrží v rozsahu stanoveném jednacím řádem. Budeme se tedy zabývat oběma podněty směřujícími vůči poslanci Jakubovi Jandovi. Bude to na nejbližší schůzi výboru, v průběhu nadcházející schůze Poslanecké sněmovny,“ potvrdil serveru EuroZprávy.cz předseda výboru Stanislav Grospič z KSČM.

„No co k tomu říci. Za tím, co jsem řekl, si pevně stojím. Pan Vodička jen zneužívá svaz k osobnímu prospěchu a z instituce, která měla určitý kredit udělal pochybný spolek (viz. ocenění Zdeňku Ondráčkovi). Nic víc, nic míň,“ napsal dnes Janda k celé kauze na Twitter.

Tam se mu dostalo podpory řady lidí včetně bývalého předsedy ODS a někdejšího premiéra Mirka Topolánka. „Neměli bychom ho v tom nechat samotného,“ vzkázal Topolánek a vzápětí doplnil: „Jsme s tebou, Jakube.“ Janda vzkázal, že bude bojovat.

V případném disciplinárním řízení před výborem mu hrozí pokuta ve výši měsíčního hrubého platu poslance, která v jeho případě činí bez osmi set korun 100 tisíc.

Jandovi vadilo, že ČSBS ocenila za příkladnou péči o památníky válečných obětí komunistického poslance a bývalého příslušníka pohotovostního pluku Zdeňka Ondráčka. Vodička označil celou kauzu za mediální lynč, navíc se domníval, že kvůli Jandovým slovům byla zrušena akce svazu ke 100. výročí vzniku ČSR na půdě Senátu.

Sám Vodička, který byl v říjnu 2013 oceněn prezidentem Zemanem Medailí Za zásluhy, je značně kontroverzní osobou. Značné emoce vyvolal jeho projev na Terezínské tryzně před třemi lety, zástupci Památníku Terezín v prosinci informovali, že Vodička už na této akci rozhodně mluvit nebude.

Český svaz bojovníků za svobodu pobírá dotaci na provoz od státu ve výši 6,3 milionu korun. Představitelé ODS, kromě Jandy i Jana Černochová a Pavel Žáček, se snažili částku snížit o polovinu a apelovali i na premiéra Babiše. Návrh ovšem neprošel přes hnutí ANO a komunisty.