Zákon o referendu? Schválení závisí na komunistech, návrh ČSSD se jim líbí nejméně

Hlasy komunistických poslanců by byly nutné k tomu, aby pro předlohu našla v dolní komoře potřebná třípětinová většina. "Stojíme o to, abychom hlasy i kolegů z komunistické strany získali... Jen potom se dá očekávat schválení referenda ve Sněmovně," řekla novinářům po jednání výboru předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřina Valachová (ČSSD).

Právní výbor projednávání předloh o celostátním referendu přerušil do poloviny března, k sociálnědemokratické mohou poslanci předkládat do konce února pozměňovací návrhy. Ve Sněmovně jsou i další dvě předlohy o referendu zpracované SPD a KSČM. Liší se parametry i například okruhem otázek, o nichž by lidé mohli hlasovat.

Stanislav Grospič (KSČM) označil návrh ČSSD za nejméně propracovaný, komunisté se ale jeho přijetí nebrání. Novinářům řekl, že v lednu a v únoru bude prostor pro další politická jednání. "Připravíme své pozměňovací návrhy s cílem najít kompromis," řekl novinářům.

Komunisté podle Grospiče nebudou klást ultimativní požadavky. Chtějí ale, aby nebyl potřeba příliš vysoký počet podpisů pod peticí k vyvolání celostátního referenda a aby lidé mohli hlasovat například i o setrvání v Evropské unii.

Úprava, na níž se podle Valachové shodují ANO, ČSSD a Piráti, předpokládá, že k vyvolání referenda by bylo nutných nejméně 450.000 podpisů. V referendu by nebylo možné měnit ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO. Výsledek všelidového hlasování by byl závazný, pokud by na položenou otázku odpověděly kladně nejméně čtvrtina ze všech voličů, čili asi dva miliony obyvatel.

I v případě, že by Sněmovna předlohu o všelidovém hlasování schválila, k zákonnému ukotvení obecného referenda se staví odmítavě Senát. Dolní komora nemůže v tomto případě horní komoru přehlasovat. Najít shodu se Senátem bude podle Valachové velmi složité, možnosti podle ní ale existují. Podle nového stykového zákona si Sněmovna a Senát mohou vzájemně upravovat návrhy nebo změny ústavních a volebních zákonů tak, aby mohly na jejich podobě shody dosáhnout.