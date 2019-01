Krádež století nebo komunistické znárodnění? Když nepřekvapí Klaus, tak Benda

Poslanci se vyjadřovali ke dvěma pozměňovacím návrhům: oba se týkaly účinnosti „zdanění církevních restitucí". Připomeňme, že současná vláda hnutí ANO a ČSSD, držená pod krkem KSČM, souhlasila původně s tím, že zákon začne platit již od příštího ledna. S návrhem přišli komunisté, kteří požadují, aby církve, které dostávají od státu majetek podle zákona o vydání majetku, byly zdaněny.

Na tom stojí a běží komunistická podpora vládě, což je klíčové. Tím, že hlasovalo hnutí ANO o oddálení rozhodnutí, si chce uvolnit límec od rudého stisku?

Vraťte, co jste ukradli. Opravdu?

Církvím má být navrácen podle zákon č. 428/2012 Sb majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun a dále jim má být během 30 let postupně vyplaceno cca 59 miliard korun jako náhrada za majetek, jenž nemůže být z různých důvodů vrácen. Jde v zásadě o třetí pokus, jak oddělit fungování státu a církve, do něhož se zároveň vlamuje požadavek opakovaný jako kolovrátek, že to, co bylo „církvi ukradeno", musí být také „vráceno".

V tomto duchu prosazovali restituční zákon zejména lidovci, ať již byl u vesla Cyril Svoboda nebo Miroslav Kalousek, a dlouhá léta nenacházeli odezvu ani u veřejnosti, ani u svých koaličních partnerů. Ti z řad konzervativců uvnitř ODS, kteří v této věci byli k dispozici, zvláště z KDS, neměli nikdy dost navrch.

Návrhů bylo přitom dosti, počínaje výčtovým zákonem, jímž se v roce 1990 církvi vrátily domy, hlavně kláštery a řeholní domy, přes snahy po vytvoření „fondu na církevní provoz". Teprve dvě pravicové vlády ODS (Mirka Topolánka a zejména Petra Nečase) se po dlouhých třinácti letech vrhly na téma považované mnohými za vyčpělé, ba přímo protiústavní. Ale ústavnost se v této zemi vysvětluje často velmi účelově.

Pozoruhodný je v tomto ohledu zejména postoj prezidenta Václava Klause, který měl možnost ze své funkce zákon vetovat, ale neučil tak. Jenže on ho ani nepodepsal. V roce 2012 byl zákon schválen Sněmovnou, po tříhodinové diskusi bylo pro 102 ze 103 přítomných poslanců. Levice se totiž po tříhodinové debatě nakonec hlasování odmítla zúčastnit, její poslanci opustili jednací sál. .

Veřejným tajemstvím bylo nejen to, že katolické církvi se silným lobbingem podařilo dosáhnout svého, ale i to, že ona „krádež století", jak tvrdila tehdejší opozice, byla navíc významně nadhodnocena.

Moc korumpuje, nejen světská, ale i ta boží

O tom, zda schválení zákona, má svoji legitimitu či nikoliv, se jistě dají vést spory. Faktem nicméně je, že neobstojí zejména „morální aspekt". Máte-li či nemáte nějaký vztah k víře, nemusí být také rozhodující. Jen při letmém nahlédnutí do Knihy knih shledáme, že původní křesťané považovali hromadění majetku za hříšné, a nemravnost takového hromadění si někteří z nich uvědomují dosud.

Právně-historické výklady, zda samy církve vlastně nekradly a neloupily, ponechávám těm, kteří fandí tu anti-komunistickému kardinálu Tomáškovi, či kryptokomunistovi a reformátoru Husovi či argumentům, o tom, že církve „svůj majetek" fakticky jen pro věřící spravovaly, a jejich vlastnictví bylo vždy v registrech sporné.

Komunistické znárodnění od února 1948 (zákon chronologicky vede do roku 1990) nebylo první vlnou, před ní tak učinil v 18. století císař Josef II., ale i po založení Československa prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který podobně jako jeho zemský protějšek v jiných časech, tušil, že „moc korumpuje, absolutní korumpuje absolutně", abych tu ocitoval z rozhovoru, který jsem koncem roku vedl s Markem Bendou, poslancem ODS. A dodejme, že korumpuje nejen ta „moc světská", ale i ta, jež se nevím z jakého důvodu, odvolává na „boží autoritu".

Šalamounský Bendův „oddalovací trik"

Právě poslanec Marek Benda stojí za šalamounským tahem z dnešní Sněmovny, kterým nejvíce překvapil komunisty. Pod dojmem, že Ústavní soud snahu po „zdanění církevních restitucí" tak jako tak odmítne, navrhl, aby se hlasovalo o posunutí lhůty, kdy měl zákon vstoupit v platnost. Z roku 2020 na rok 2021.Co když ale Ústavní soud dospěje k nějakému jinému názoru? Není snad nezávislý?

Poslanec Benda rád věci nafukuje, a staví do nových intelektuálních elips. Snaha po církevním zdanění je v jeho očích v podstatě vyhlášením „nové kulturní války proti církvím", jak prozradil časopisu Týden. Komunisté, kteří argumentují tím, že by stát mohl zdaněním získat každoročně zhruba 380 miliónů z asi 2 miliard korun, hrají ale na stejné struny, které rády jindy používají pravicové strany. Ne, oni nevyhlašují „novou válku církvím", oni totiž komunisté nic vyhlásit ani nemohou - proti komu by ji vedli? - oni už dávno nejsou žádnými revolucionáři, ale pouze a jedině uchovateli statu quo, jež v toto chvíli symbolicky i oni sami reprezentují, zejména svým podílem na moci.Tu od peněz neoddělíš, a církev k tomu opravdu žádnou nepotřebuješ.

Protože řeči se vedou, a voda teče, stačí se podívat na čísla. Každý si o tom udělá přesný obrázek. Kupčení kolem restitucí se jistě ještě nějaký čas povede, nejdříve zase 22. ledna. Kdo se tu ale stará o duše farníků, respektive občanů? Kdo nám podá zprávy o tom, co se děje v sakristii?

Rozpočtový výbor právě teď doporučil sněmovně schválit komunistický návrh o “zdanění církevních restitucí”. Pro hlasovaly frakce ANO, ČSSD, SPD a KSČM. Proti : ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Piráti se zdrželi. Principy právního státu jsou poplivány arogancí moci. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 9. ledna 2019

Tu „hru na babu" nejlépe vystihl při dnešním zasedání Miroslav Kalousek, poslanec a předseda poslaneckého klubu TOP 09, dlouholetý zastánce restitucí, svým tweetem: