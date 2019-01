Ovlivňování soudců? Mynář se důrazně ohradil, pozurážel novináře a označil je za blbce

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Politici, především z řad pravicové opozice, netajili nad informací své zděšení. Otázku údajné snahy prezidentova kancléře Vratislava Mynáře o ovlivňování soudů bude chtít TOP 09 zařadit jako řádný bod jednání Poslanecké sněmovny. Šéf poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek věc ve čtvrtek předloží organizačnímu výboru Sněmovny.

Mynář se ke všemu vyjádřil ve videu, které bylo zveřejněno na stránkách Hradu. „Vzhledem k tomu, že se stupňují útoky na pana prezidenta a kancelář prezidenta republiky a zvyšuje se v nich agresivita a lži, nezbývá mi než reagovat,“ prohlásil na úvod Mynář, který své vyjádření četl.

zdroj: YouTube

„Nedávno jeden neobjektivní aktivista napsal, že se snažím při své práci obviňovat soudce. Velmi důrazně se ohrazuji proti této lži, která uráží nejen mě, ale všechny soudce v České republice,“ zlobí se Mynář, který vysvětluje, že při výkonu své funkce běžně mluví se soudci politiky, ministry i řediteli státních firem a soukromých institucí.

„S vědomím pana prezidenta dotyčné seznamuji jeho stanovisky, postoji, postupy v dané věci. Jestliže se pan prezident se čtyřletou zkušeností premiéra republiky po přečtení služebního zákona rozhoduje jej vetovat, neboť je to paskvil, který neumožňuje efektivně řítit ministerstva a státní instituce, a následně podá oprávněnou ústavní žalobu, tak je naprosto legitimní, že s jeho postoji a stanovisky seznamuji všechny, kteří s tím mají co do činění,“ tvrdí hradní kancléř.

Následně se pustil do médií. „Jenom blbec z rodu novinářského může úmyslně zaměňovat seznamování s postoji s ovlivňováním. Tuto činnost jsem dělal, dělám a budu dělat, ať se to pisálkovi líbí či nikoliv. Nevím, zda si daný pisálek uvědomuje, že zpochybňuje nezávislost naší justice jako jeden z pilířů demokracie, což je na tom to nejhorší,“ varoval Mynář.

„Na rozdíl od novinářů, kteří jsou ochotni udělat kdykoliv a cokoliv, čehož jsme dnes a denně svědky – až na světlé výjimky, věřím, že naši soudci jsou nezávislí, nestranní, neovlivní a nezkorumpovatelní.“ rýpnul si do novinářů na závěr Mynář.