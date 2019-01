Miroslav Kalousek končí? Nabídl, že se vzdá funkce

TOP 09 se hned ve svých prvních volbách v roce 2010 dostala do Poslanecké sněmovny, když získala 16,7 % platných odevzdaných hlasů. Od té doby ale volební zisky strany výrazně klesají. V roce 2013 získala 11,99 procent a v roce 2017 jen 5,31 procent. Dlouho to přitom vypadalo, že kritickou pětiprocentní hranici vůbec nepřekoná.

Kalousek by stranu rád udržel při životě. Cestou, jak toho dosáhnout, by podle něj mohla být spolupráce menších, programově blízkých stran. TOP 09 by podle jeho názoru měla spolupracovat především se Starosty a nezávislými. Se STAN TOPka spolupracovala od roku 2009, ke konci roku 2016 se ale strany domluvily na ukončení spolupráce.

To by ale Kalousek teď rád změnil a je dokonce ochoten přenechat kolegům ze STAN křeslo předsedy poslaneckého klubu, pokud by na spolupráci došlo. Zároveň dává jasně najevo, že se nehodlá vracet do vedení TOP 09.

„Nechci být předsedou strany, v TOP 09 nechci vůbec žádnou funkci. A pokud bude třeba, nabídnu i svůj post šéfa poslaneckého klubu,“ prohlásil včera Miroslav Kalousek v rozhovoru pro HN.

„Jsem si jistý, že kdybychom vystupovali jako jedna společná síla, představovali bychom silnou alternativu konzervativního, pravicového a proevropského subjektu jak vůči hnutí ANO, tak vůči euroskeptickým silám," říká jeden z otců TOP 09. Právě jeho odchod by odstranil jednu z překážek případné spolupráce stran. Někteří přední představitelé STAN a lidovců totiž s Kalouskem spolupracovat nechtějí.

Kalousek dodal, že by na své místo v takovém případě nominoval Jana Farského (STAN). Ten za nabídku sice poděkoval, ale považuje ji za nadbytečnou. TOP 09 a STAN podle jeho mínění spolupracují ve Sněmovně už dnes a ve spojení poslanců do jednoho klubu nevidí další výhody.

Kalousek by si však představoval, aby spolu oba subjekty kandidovali jak do nadcházejících evropských voleb v květnu 2019, tak do krajských voleb v roce 2020 i do voleb sněmovních v roce 2021. I v tomto bodě je ale STAN spíše skeptický.