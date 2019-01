Čínský velvyslanec na koberečku. Petříček ho káral za vytroubení schůzky s Babišem

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Panu velvyslanci jsem sdělil, že interpretování a zveřejňování obsahu neformálních jednání nepovažuji za šťastné. Věřím, že naše společné jednání napomohlo, aby se podobná nedorozumění v budoucnu nestávala," řekl Petříček novinářům po schůzce s Čangem.

"S panem velvyslancem jsme se shodli, že se chceme soustředit na pozitivní spolupráci, a tím považuji tuto záležitost za uzavřenou," doplnil. Čínský diplomat s médii po schůzce nemluvil.

[VIDEO] Tiskový briefing ministra @TPetricek po přijetí čínského ambasadora. https://t.co/EBx0NVOME9 — MZV ČR (@mzvcr) 10. ledna 2019

Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánocemi. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se "nezakládá na skutečnosti" a že "čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb". Babiš označil prohlášení čínského velvyslance o obsahu jejich schůzky za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala.

Petříček doporučil čínskému velvyslanci, aby ambasáda stáhla z facebooku příspěvek, ve kterém komentovala obsah prosincové schůzky s Babišem. Podle něj by to bylo významné gesto. "Je to nicméně záležitost čínské ambasády, aby k tomuto rozhodnutí dospěla," řekl Petříček. Dnes ve 14:45 příspěvek na stránkách ambasády stále byl.

Petříček zdůraznil, že česká vláda musí chránit bezpečnost občanů. "Nemůžeme dovolit, aby případné napadení informační infrastrutury nebo významných informačních systémů mělo dopad na bezpečnost a fungování České republiky jako suverénního státu," řekl Petříček. Kvůli tomu Česko zřídilo Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který v prosinci varování před výrobky čínských firem vydal. Vláda podle ministra zahraničí bere toto varování vážně.

Šéf diplomacie zároveň podotkl, že si Česko vztahů s Čínou váží. "Naše povinnost chránit bezpečnost našich občanů nijak nenarušuje náš zájem o rozvíjení obchodních a ekonomických vztahů," řekl. Chce usilovat o odstraňování bariér pro české vývozce a vytvářet ekonomické vztahy, které budou výhodné pro obě strany.

Petříček s velvyslancem jednal také o připravovaných jednáních mezi Prahou a Pekingem v rámci strategického partnerství, které obě země uzavřely v roce 2016. "V tomto roce se uskuteční první zasedání česko-čínské mezivládní komise na úrovni ministrů či náměstků, jejímž cílem je naši spolupráci v mnoha odvětvích koordinovat," řekl ministr.