Zeman to chytal od Schwarzenberga, Drahoše i Hilšera: Hlava státu se zastává cizí velmoci proti vlastním tajným službám

Podle hlavy státu jsou v ohrožení především investice automobilky Škody Auto, dohoda investiční společnosti PPF s Huawei o budování sítě 5G v Česku nebo chystané miliardové investice Huawei do budování digitálních technologií v Česku.

Zeman na Barrandově mimo jiné tvrdil, že šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a ředitel Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil, jejichž instituce před možnými riziky čínských technologií varovaly, vážně ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně. Pro svá tvrzení totiž podle něj nemají šéfové civilní kontrarozvědky a úřadu pro kybernetickou bezpečnost žádné důkazy a svou kampaní vůči Huawei poškodili zájmy českých firem v Číně i chystané investice do digitálních technologií v Česku.

Prezident Zeman svými slovy vyvolal mezi politiky poměrně ostré reakce. „Nás, naše bezpečnostní i naše ekonomické zájmy ohrožují ohnutá záda, ne šéf BIS.“ vzkázal Poslanec STAN Jan Farský.

„Prezident Zeman se bohužel opět chová jako čínský velvyslanec nebo čínský obchodní zástupce, a nikoli jako český prezident. Útoky na českou tajnou službu jsou skandální a poškozují zájmy České republiky,“ varuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Náš prezident reagoval daleko razantněji, než například čínský velvyslanec a přímo zaútočil na šéfy tajných služeb, které upozornily na hrozící nebezpečí od čínských firem. Hlava státu se zastává cizí velmoci proti vlastním tajným službám. Jsme opravdu prapodivná země. — Karel Schwarzenberg (@schwarzenberg_k) 11. ledna 2019

Zpravodajců se zastal i senátor Jiří Drahoš. „Po útoku na BIS to tentokrát od Miloše Zemana schytal také NÚKIB. Číňané asi svému hlavnímu obchodnímu zástupci pěkně vyčinili, když teď vlastní zemi vyhrožuje odvetnými opatřeními,“ myslí si Drahoš.

„Kdyby Čína byla normální země, nemuseli bychom podobné problémy řešit. Chápu, že prezident je rozladěn, že Kellner - PPF - Home Credit a Tvrdíkovi kumpáni nebudou mít tak snadné kšefty. Měl by si ale uvědomit, že v prezidentské funkci musí hájit zájmy celé země a ne jen svých kamaradíčků, kteří se kromě jiného v minulosti přičinili na tom, že tu dnes máme 850 tisíc lidí v exekucích a větší část z nich v dluhových pastech. Takto se politika pro lidi nedělá, pane prezidente. Zdá se, že i Vy máte svého Bakalu,“ vzkázal na Hrad senátor Marek Hilšer.

Ti Poláci musejí být asi úplní blázni takto ohrožovat své zájmy. Jistě i proti nim už Čína chystá nějakou reakci.... Věřím, že @AndrzejDuda rozhodně nebude mít podobnou reakci jako včera náš prezident. — Marian Jurečka (@MJureka) 11. ledna 2019

„Až nám Čína vyhlásí tu válku, na čí straně bude náš vrchní velitel ozbrojených sil?“ rýpnul si Zemanův někdejší soupeř z prezidentské volby Mirek Topolánek.

„M. Zeman straší ohrožením čínských investic,díky odpovědné práci našich služeb. Tak strašil i po mém setkání s dalajlámou. Bylo to zcela liché,“ připomněl několik let starou kauzu lidovec a někdejší ministr kultury Daniel Herman.

„Zástupce Číny v České republice pan Miloš Zeman poukazuje na možná rizika pro Českou republiku v rámci kauzy Huawei. Ještě čekáme na doplnění tiskového mluvčího čínské vlády pana Ovčáčka,“ ironicky zprávu okomentoval spolupředseda Zelených v Praze Ondřej Mirovský.

A přidala se i jedna z osobností veřejného života. „Vůbec nevím, kdo má ve sporu o Huawei pravdu, ale... Všechny tyto investice jsou občanům ČR ukradené. Jesti VW investuje v Číně pod značkou Škoda, nebo PPF nebo Homecredit, nemá z toho ČR ani korunu...“ tvrdí prezident České stomatologické komory a bývalý moderátor Roman Šmucler.

„Je třeba řešit zájmy lidí z této země. Řekněme investice české firmy, která platí a vyrábí v ČR a exportuje do Číny. Nebo, aby Čína, která odsud ročně vytáhne 250 miliard tady povinně třeba 25 miliard investovala nebo utratila. Třeba by to mohlo jít do obnovitelných zdrojů (vyráběných hodně v Číně) a občané by měli levnější elektriku. Takového prezidenta by ocenili,“ vzkázal Šmucler.

Komunista Zdeněk Ondráček to naopak vidí stejně jako Zeman „Včera jsem byl na výboru pro bezpečnost jediný, který nehlasoval pro kauzu Huawei, resp. to, že NÚKIB to udělal dobře. Jestli jsem do včera váhal a měl pochybnosti, ak po slyšení pana ředitele Navrátila a jeho pracovníků jsem přesvědčen, že k vydání Varování neměli žádný důvod, tedy pokud tak neučinili na něčí objednávku či pokyn. Dovolím si tvrdit, že toto ničím nepodložené obvinění bude mít na ČR tvrdý ekonomický dopad. Ale nebojte, zaplatíme to my všichni protože vláda a úředníci NÚKIBu žádné chyby nedělají,“ tvrdí poslanec.