Čínská odplata za varování před Huawei? Dalo se to čekat, soudí ministři

"To se dalo očekávat, že Čína nějakým způsobem zareaguje," řekl Brabec. Mnoho evropských zemí se podle něj k Huawei staví jinak, i když jejich zpravodajské služby mohly mít podobné informace. "Mně se to hůř komentuje, protože ta jednání, která se vedla, se vedla v utajeném režimu," doplnil.

Ekonomický dopad varování lze očekávat i podle ministrů zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) a kultury Antonína Staňka (ČSSD). "Každé opatření, které se dotýká kterékoli firmy, nemusí to být čínská, může mít odvetná opatření. S tím se musí počítat. Je možné, že to tyto dopady bude mít," řekl novinářům Staněk. Poznamenal, že vláda měla k prezentaci varování kybernetického úřadu výhrady a osobně považuje varování za poměrně nešťastný krok.

Toman, který patří mezi příznivce Zemana, uvedl, že bude zastávat pozici, kterou k věci zaujala vláda. "Vnímám, co řekl pan prezident, určitě na tom je kus pravdy, respektuji to," doplnil nicméně. Bez komentáře nechal dotaz na prezidentovy výroky na adresu zpravodajských služeb.

Bezpečnostní informační službě (BIS) Brabec věří, řekl. Stejně se vyjádřila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle Zemana však šéf BIS Michal Koudelka a ředitel Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil, jejichž instituce před možnými riziky čínských technologií varovaly, ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně.

Brabec poukázal na to, že síťové vybavení od Huawei využívají telekomunikační operátoři v řadě evropských zemí. Věří, že varování českých úřadů nebude mít soudní dohru, ekonomické dopady ale nevyloučil. "Kdyby to mělo nějakou soudní dohru a Česká republika by neuspěla třeba v nějaké mezinárodní arbitráži, tak by to nepochybně mělo nějaké dopady, takže nelze to vyloučit," řekl místopředseda vlády.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) neví konkrétné o ohrožení českých investic v Číně, mluví se o tom, řekl. Je podle něj nešťastné, že se o věci debatuje veřejně. Zastal se šéfa BIS Koudelky. "Myslím si, že zrovna pan Koudelka v tom žádnou roli nehrál, že to spíš nešťastně sehrál NÚKIB," podotkl Ťok.

Základním úkolem české vlády je hájit bezpečnost státu a českých občanů. Na setkání jsem to sdělil čínskému velvyslanci. Po našem jednání považuji kauzu spojenou s kybernetickou bezpečností za uzavřenou. Chceme se soustředit na pozitivní spolupráci v budoucnosti. — Tomáš Petříček (@TPetricek) 10. ledna 2019

NÚKIB před Vánocemi veřejně varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Vláda tento týden uložila správcům kritické infrastruktury, aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru obou čínských společností, a to podle metodiky, kterou vydal NÚKIB. BIS ve výroční zprávě za rok 2017 Huawei nezmiňuje, v dokumentu týkajícím se roku 2013 psala o potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl firem Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu.

Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov uvedl, že kvůli varování je v ohrožení investice automobilky Škody Auto v Číně. Zmínil také, že odveta Pekingu může negativně zasáhnout aktivity investiční skupiny PPF včetně společnosti Home Credit nebo chystané investice Huawei ve výši 8,5 miliardy korun do digitálních technologií v Česku. Takové informace podle prezidenta mají někteří členové vlády.

PPF dnes uvedla, že nikdy nekomentuje vyjádření politiků. "Obecně můžeme pouze konstatovat, ze obchodním vztahům nikdy neprospívají politické či obchodní rozmíšky mezi jednotlivými státy, ať už jsou jejich důvody jakékoliv," napsala PPF.