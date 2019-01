Zahradil se pustil do lidovců kvůli Junckerovi. Radši buďte pozitivní, vzkázal mu Bartošek

„K halasnému antikomunismu KDU-ČSL: neslyšel jsem vás, milí lidovci, když předseda EK Juncker odhaloval letos sochu Karla Marxe(!) v Trevíru. Junckera vymyslela a prosadila do funkce vaše EPP (Evropská lidová strana), vy jste pro něj hlasovali, vy jste za něj spoluzodpovědni,“ napsal včera na svém Twitteru lídr ODS pro květnové eurovolby Jan Zahradil.

Spustil tak nebývale otevřenou diskuzi mezi sebou, běžnými občany, ale hlavně zástupci KDU-ČSL, kteří si jeho slova rozhodně nenechali líbit. Aktivní byl především předseda lidoveckého poslaneckého klubu a kandidát na předsedu strany Jan Bartošek.

Příliš laciných útok @ZahradilJan . Stačí se podívat na usnesení celostátního výboru @kducsl. Co na taková lživá vyjádření říká @ODScz ? — Jan Bartošek (@honzabartosek) 10. ledna 2019

„Příliš laciný útok,“ odvětil Bartošek a odkázal Zahradila na usnesení celostátního výboru KDU-ČSL. Lidovci květnovou účast předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Juckera na oslavách 200. výročí narození filozofa Karla Marxe označili za nepřijatelnou a distancovali se i od jeho tamního projevu. „Co na taková lživá vyjádření říká ODS,“ doptal se Bartošek.

Zahradil se mu však vysmál slovy, že před usnesením celostátního výboru KDU-ČSL se Juncker dozajista roztřásl hrůzou. „Pokusili se tuto věc vaši europoslanci otevřít na frakci EPP? Ani náhodou, sklapli kufry a mlčeli,“ nadnesl v diskuzi lídr frakce Evropští konzervatisté a reformisté (ECR).

Bartošek se poté pokusil celou debatu stočit zpátky k původnímu tématu. „Vaše útoky jsou zbytečné, řekl jste, že KDU-ČSL mlčela, a já říkám že lžete. Máme k tomu přijaté usnesení. Nyní stáčíte diskuzi zase jinam. Soustřeďte se raději na pozitivní témata. Budete mít větší radost ze života,“ nabádal politika ODS šéf lidoveckých poslanců.

„Ano, usnesení. To je výborná věc. Ještě jste mohli proti Junckerovi zorganizovat petici. To by už určitě rezignoval,“ vzkázal závěrem Zahradil a těchto několik vět doplnil smějícími se smajlíky.

Závěrečné slovo si však vzal dramaturg náboženské tvorby České televize Martin Horálek, řekl, že ho původ celé diskuze děsí. „Pane poslanče, kdyby toto napsal “občan”, chápu to. Když ho ale napíše vrcholný politik, je to vlastně děsivé. Co je silnější vyjádření strany, než usnesení sjezdu? Jestli to zesměšňují už i konzervativní politici, pak lib. demokracii zřejmě opravdu odzvonilo,“ napsal zaměstnanec veřejnoprávní stanice.

„Začínáte být vrcholně trapný, ale dobře, milý pane kolego. Jste starší člověk, asi Vám přestává sloužit paměť,“ vzkázal Zahradilovi další představitel KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.