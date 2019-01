Novým šéfem ČEPS je Martin Durčák, bývalý manažer Unipetrolu

Novým předsedou představenstva provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS je Martin Durčák (52). Do funkce ho dnes na mimořádném zasedání zvolilo představenstvo firmy, sdělila ČTK mluvčí ČEPS Hana Klímová. Durčák od roku 2006 do roku 2016 pracoval jako manažer v petrochemickém holdingu Unipetrol. Členem představenstva ČEPS je od začátku loňského listopadu, dozorčí rada firmy ho do něj zvolila v polovině října. Bývalého předsedu představenstva Jana Kalinu odvolala rada v polovině října.