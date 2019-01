Trumpův krok vůči EU si čeští politici vyložili po svém. Opravdu se rozpadá, jak tvrdí Okamura?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Fakt, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa snížila status diplomatů Evropské unie ve Washingtonu, vyšel najevo v úterý. Informovala o něm agentura Reuters s odvoláním na představitele EU. Podle dostupných informací tak Trump učinil, aniž by o tom Brusel předem informoval.

Postavení diplomatů EU ve Washingtonu tak nebude zdaleka tak významné jako během funkčního období předchozího šéfa Bílého domu Baracky Obamy, což na svém facebookovém profilu oslavuje předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Rovněž dodává, že ambasador EU měl v USA status reprezentanta samostatné země od roku 2016, takže o něj přijde po pouhých třech letech.

„Rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa vítám a ponížení Evropské unie mě těší, jelikož EU opravdu není státem, i když by si to Brusel a centralističtí politici typu Merkelové, Macrona, Babiše či Hamáčka přáli a dělají pro to vše možné i nemožné,“ konstatuje současný místopředseda Poslanecké sněmovny.

Podle Okamury tak Trump učinil v návaznosti na vzestup národně orientovaných stran včetně jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie. „Je možné, že prezident Trump vidí nárůst podpory vlasteneckých stran a hnutí napříč Evropou a rostoucí odpor občanů evropských států k Evropské unii a očekává její rozpad. Je to studená sprcha pro všechny budovatele „světlých unijních zítřků,“ konstatuje Okamura.

Svůj pohled na věc přednesl i neúspěšný prezidentský kandidát a nynější předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer. Ten je považován za mimořádného odborníka na diplomacii, v minulosti působil v kanceláři tehdejšího prezidenta Václava Havla, na ministerstvu zahraničí a rovněž byl velvyslancem ČR ve Francii a Monaku.

Fischer konstatuje, že americká administrativa sice snížila protokolární postavení diplomatů EU ve Washingtonu bez velkého hluku, ale toto rozhodnutí by prý rozhodně nemělo projít bez povšimnutí. Podle jeho názoru totiž má svůj politický význam.

„K rozhodnutí přispěly komplikovaná obchodní jednání USA a EU, hledání cesty k budování obranných schopností,“ říká někdejší diplomat, podle kterého se váha EU s blížícím se brexitem snížila. „Spojené království totiž do debat vnášelo perspektivu velmoci se zkušeností s působením na všech kontinentech,“ dodává Fischer.

3 Mnohostranná diplomacie prochází vážnou krizí. Zabývá se detaily a stanovuje si ideologicky neuskutečnitelné cíle, takže zklamaná očekávání podlamují důvěru právě v době, kdy roste napětí ve světě a závody ve zbrojení jsou v plném proudu. — Pavel Fischer (@PavelFischer) 9. ledna 2019

Zároveň konstatuje, že současná mnohostranná diplomacie prochází vážnou krizí. „Zabývá se detaily a stanovuje si ideologicky neuskutečnitelné cíle, takže zklamaná očekávání podlamují důvěru právě v době, kdy roste napětí ve světě a závody ve zbrojení jsou v plném proudu,“ analyzuje loňský prezidentský kandidát.

Podle Fischera si Evropská unie musí pozici aktéra světové politiky odsloužit, krok americké administrativy svědčí o tom, že ačkoliv si EU pozici partnera vydobyla, automaticky to neznamená, že jí získala navždy.

Právě členské státy Evropské unie jsou nyní na tahu. „Úkol mají jasný, spolupracovat ve strategických otázkách, držet společně v tom zásadním, jako je vztah k Rusku nebo Číně, a přispět k tomu, aby se z křesla stálého člena Rady bezpečnosti OSN (po brexitu vní bude EU zastupovat jediný člen: Francie – pozn. red.) mluvilo častěji i za celou EU,“ dodává Fischer.