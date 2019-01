Jurečka se vysmál Zemanovi: Zešikmit oči, nakazit se žloutenkou...

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Mezi ty, kteří Zemana za jeho slova o Číně, Huawei, BIS a NUKIB kritizovali, patří i lidovecký poslanec Marian Jurečka. „Zájmy bezpečnosti a suverenity našeho státu jsou zájmy s nejvyšší prioritou a prezident či jakýkoliv jiný politik je má vždy naplno hájit!“ vzkázal na Hrad lidovec.

Jurečka přitom poukazuje, že to není poprvé, kdy současná hlava státu vystupuje proti českým zpravodajcům. „Bohužel jsme asi jediný demokratický stát, kde prezident toto nedělá a takto opakovaně veřejně dehonestuje dobrou práci Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost + celé vlády, vůči které se tyto služby zodpovídají,“ uvedl poslanec

‪Zeman dle jeho mínění nedělá to, co by jako vysoký ústavní činitel Česka měl. „Bohužel, opakovaně zde prezident nestojí na straně českých zájmů a bezpečnosti. Vlastně vyhrožuje vlastní zemi a mám pocit, jako kdyby mluvil za čínskou stranu. Je mi z toho smutno,“ posteskl si na si Jurečka na sociálních sítích.

Připomněl také to, jak Zeman o Číně mluvil před více než dvaceti lety. „Jinak zde pro zajímavost jeden dřívější výrok současného pana prezidenta: 'Základní motivací pro pobyt v politice je zabránit v úspěchu těm, kteří ,kdyby k nám dnes přišli Číňané, si zítra nechají zešikmit oči, pozítří se nechají infikovat žloutenkou, a popozítří začnou psát do svých kádr. dotazníků, že již od dětství milovali rýži.' Miloš Zeman,1996,“ citoval hlavu státu Jurečka.

Naopak pochválil tajnou službu jednoho z našich sousedů. „'Čučkaři' v Polsku nemají strach důsledně hájit své bezpečnostní zájmy a prověřit si toto nebezpečí. Věřím, že jejich prezident na rozdíl od toho našeho nebude sdělovat Polákům, že to určitě poškodí jejich ekonomické zájmy a že už proti nim Čína chystá odvetu,“ myslí si Jurečka.

„Přál bych si, aby náš prezident především hájil naši bezpečnost a suverenitu, aby nezlehčoval bezpečnostní rizika a neříkal o těch co toto mají v kompetenci, že jsou čučkaři. Mrzí mě, že se takto pan prezident vyjadřuje,“ dodal.