Babiš vyráží na týdenní cestu po Asii, má posílit politické a obchodní vztahy

Babiš po dnešním zasedání vlády zdůraznil, že Singapur, Thajsko i Indie patří mezi nejsilnější ekonomiky v regionu. Se všemi má Česko podle údajů agentury CzechTrade aktuálně schodkovou obchodní bilanci. "Je velice důležité, abychom neměli 85 procent celého exportu do Evropské unie, ale měli jasnou strategii v Asii i Africe. Je to velká příležitost pro naše firmy," uvedl Babiš.

Babiš odlétá z Prahy v neděli, cesta začne v pondělí a v úterý v Singapuru setkáními s prezidentkou Halimah Yacobovou, předsedou vlády Lee Hsien Loongem a ministrem financí Heng Swee Keatem. Podle úřadu vlády by se mělo hovořit především o otázkách obchodní spolupráce i v kontextu širšího regionu. Projednávat budou politici i spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, školství a obrany a aktuální mezinárodní otázky v souvislosti s předsednictvím Singapuru v regionálním Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v loňském roce.

Při dvoudenní zastávce v Thajsku Babiše přijmou premiér Prajutch Čan-Oča, ministr obrany Pravit Vongsuvan a místopředseda vlády pro ekonomické záležitosti Somkid Džatusripitak. Hlavními tématy jednání by měly být obchodní a průmyslová spolupráce. "Je to první návštěva českého premiéra v Thajsku," uvedl Babiš a připomněl, že s Čan-Očou se setkal již při dvou příležitostech v Evropě.

"Je to velice důležité teritorium pro náš obranný průmysl, například tam nabízíme naše letouny L-39," dodal premiér. Při návštěvě by mělo být slavnostně oznámeno zahájení přímé letecké linky Bangkok - Praha v letošním roce.

V Indii se Babiš ve městě Gándhínagar zúčastní ekonomického fóra Vibrant Gujarat Summit. Česko patří mezi partnerské země letošního devátého ročníku, který se ve státě Gudžarát koná každé dva roky. Na okraj summitu by se měla uskutečnit schůzka s indickým premiérem Naréndrou Módím, při které by podle informací ČTK mohlo být uzavřeno prohlášení o strategickém partnerství. Před odjezdem z Indie by měl Babiše přijmout také tamní prezident Rám Náth Kóvind. Mezi tématy bude figurovat hospodářská spolupráce, spolupráce malých a středních podniků i otázky spojené s partnerstvím mezi EU a Indií.

V indickém městě Puné by měl Babiš podle materiálu určeného pro dnešní zasedání vlády slavnostně otevřít výrobnu plastových povlaků české společnosti Technicoat a nové vývojové centrum společnosti Škoda Auto India/Volkswagen Group.

Na podnikatelskou misi, kterou povede viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Stanislav Kázecký, zamíří zástupci 42 českých firem, uvedlo dnes v tiskové zprávě ministerstvo průmyslu.

Přes 50 představitelů českých firem budou doprovázet ministryni #MPO Novákovou a premiéra Babiše v Singapuru, Thajsku a v Indii.

"Řada našich firem má ať už v Thajsku, Singapuru nebo Indii své dnes už standardní partnery. Účast v podnikatelském doprovodu naší oficiální delegace by nejen jim, ale i těm, kdo svůj byznys teprve chtějí v těchto destinacích rozvinout, měla pomoci v realizaci konkrétních podnikatelských záměrů a projektů," řekla Nováková.