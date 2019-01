Zeman zahájí zahraniční cesty summitem na Slovensku, možná se vydá do Afriky

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Na konci února Zeman odcestuje na summit takzvané bukureštské devítky (B9), který jako jeden z posledních ve své funkci hostí slovenský prezident Andrej Kiska. B9 sdružuje státy na východním křídle Severoatlantické aliance. Vznik tohoto formátu iniciovalo Rumunsko na podzim roku 2014 v reakci na zhoršení bezpečnostní situace na Ukrajině. Skupina se na svých setkáních pokouší sladit své pozice a zájmy před důležitými jednáními NATO či Evropské unie.

Význam letošní schůzky by mohlo zvýšit rumunské předsednictví Evropské unii či plánovaný odchod Velké Británie z EU. S Kiskou by se poté pravděpodobně mohl Zeman opět setkat v Praze na jeho rozlučkové návštěvě. Kiskovi letos vyprší prezidentský mandát, obhajovat ho nebude.

Během jara by měl Zeman dokončit cesty po sousedních zemích, které zahájil po svém loňském znovuzvolení. Dosud zavítal na Slovensko, do Polska a do Německa. K Rakousku chce podle Jindráka připojit i "čestného souseda" Maďarsko. Šéf hradní diplomacie poznamenal, že každou z oficiálních návštěv bude tradičně doprovázet podnikatelská delegace.

Zeman již dříve oznámil, že v dubnu navštíví Čínu. Půjde o jeho pátou návštěvu této země v pozici hlavy státu. Prezident se tu zúčastní summitu o Hedvábné stezce. Návštěva bude ostře sledovaná vzhledem k poslednímu vývoji česko-čínských vztahů a varování českého kybernetického úřadu a tajných služeb před používáním technologií a výrobků čínských firem Huawei a ZTE nebo před působením čínských tajných služeb. Zeman zprávy českých úřadů kritizoval, poškodily podle něj české ekonomické zájmy. Proti jeho vyjádření se postavili další politici, například předseda senátního zahraničního a bezpečnostního výboru a loňský Zemanův protikandidát v prezidentské volbě Pavel Fischer vyzval vládu, aby přípravu cesty do Číny zastavila.

Zeman by také mohl ve funkci prezidenta poprvé navštívit Afriku, podle Jindráka se zvažuje cesta na sever kontinentu. Prezident již dříve avizoval, že plánuje vycestovat do Srbska. Oblast západního Balkánu je jednou z priorit nejen české diplomacie na letošní rok. Zeman by svou návštěvou navázal na loňskou schůzku s makedonským prezidentem Ďorgem Ivanovem v Praze a na plánované setkání s chorvatskou prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou. Pražský hrad měla navštívit loni na podzim, její cesta ale byla odložena.

ČR bude letos předsedat zemím Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), konat by se tak v Praze měl i prezidentský summit V4. Zároveň si bude Česko připomínat několik důležitých výročí, mimo jiné 20. výročí vstupu do NATO a 30. výročí pádu komunismu.

O zahraničních cestách předních českých politických představitelů se bude jednat 30. ledna, kdy se uskuteční na Pražském hradě schůzka ústavních činitelů. Zúčastnit by se jí měli vedle Zemana také premiér Andrej Babiš (ANO), předsedové Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nebo ministři zahraničí Tomáš Petříček, vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO).