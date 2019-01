Europoslanec Štětina odkopl TOP 09. Mandát bude obhajovat za nové hnutí

— Autor: ČTK

Europoslanec Jaromír Štětina se rozhodl znovu kandidovat do Evropského parlamentu. Mandát už nebude obhajovat za TOP 09 kvůli rozporům se současným vedením této strany. Do voleb chce jít za nové hnutí Evropa společně, které se rozhodl založit. Oznámil to dnes na svém twitteru. Pro vznik hnutí potřebuje získat tisícovku podporovatelů.