Brady (†90) byl inspirativní muž. Zeman mu nesahá ani po kotníky, reagují politici

Podle bývalé předsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové (ODS) byl Brady laskavý člověk těžkého životního údělu. "Přežil nacistické koncentráky, ale ztratil v nich celou rodinu. Naštěstí emigroval do Kanady, a unikl tak komunistické totalitní moci. Jsme mu vděčni za podporu krajanů i znovunabytí svobody po roce 1989. Bohužel se k němu hanebně zachoval prezident Zeman a to je nesmazatelnou ostudou a dluhem naší země vůči tomuto slušnému a výjimečnému muži," řekla ČTK Němcová.

"Odchod strýce Jiřího pociťuji jako osobní ztrátu. Měli jsme se moc rádi. Byl pro mne velkým příkladem pro chvíle nepohody. Vždy, když řeším nějaký problém, vzpomenu si na něho a říkám si, že ve srovnání s tím, co prožil on, je to lapálie. Bude mi chybět a děkuji mu za všechnu inspiraci a podporu, kterou mi poskytoval. Na některé naše rozhovory nikdy nezapomenu. Díky za vše, Jirko," napsal Herman ve vyjádření pro ČTK.

Na nedávné osobní setkání v Torontu vzpomínal na twitteru místopředseda poslaneckého klubu lidovců Ondřej Benešík. "Byl to skromný muž ale velký vlastenec, který nám nechtěně ukázal malost a ješitnost některých mocipánů, kteří mu nesahají ani po kotníky," uvedl.

"Věřím, že u nejvyšší instance Jiří Brady dostane za svůj těžký život ocenění nejvyšší a věčné," připomenul na sociálních sítích spor s Hradem Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Uvedl, že se sklání před jeho náročnou životní cestou. I on zavzpomínal, že obdivoval při setkání s Bradym jeho pozitivní energii.

"Zažil jsem jej v smutně hloupých dnech okolo jeho vyznamenání nevyznamenání. Moudrý tichý skromný člověk. Sršela z něj vnitřní radost, vyrovnanost a nadhled," napsal ČTK předseda STAN Petr Gazdík.

"Pan Brady stane před Hospodinem, a ten nebude zkoumat, kolik a od koho dostal metálů během své pozemské pouti," uvedl na twitteru senátor Tomáš Czernin.

Brady ve věku 90 let podlehl srdečnímu selhání. Za války prošel několika koncentračními tábory. V Kanadě žil od roku 1951. O svých zkušenostech z holokaustu přednášel po celém světě. Významně se angažoval v pomoci českým krajanům v Kanadě. Po incidentu s Hradem získal v Česku řadu jiných ocenění, mimo jiné medaili Karla Kramáře, kterou mu udělil tehdejší předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Bradyho ocenily rovněž Sněmovna, Praha, Brno či olomoucká Univerzita Palackého.