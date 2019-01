Byznys s chudobou narostl do obřích rozměrů. Vláda musí zakročit, žádá svaz družstev

Podle odborníků na sociální problematiku se situace v Česku bez sociálního a dostupného bydlení řeší obtížně. Lidé v tísni často bydlí v předražených bytech, které hradí z dávek.

Na problémy společenství vlastníků s neplatiči upozorňoval před několika lety už někdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Poukazoval na to, že majitelé bytů sice od nájemníků peníze dostávají, úhrady za vodu a energie ale často neplatí. Zástupci vládní Agentury pro sociální začleňování se loni zabývali situací na litvínovském sídlišti Janov, kde kvůli těmto potížím hrozilo 2500 obyvatelům odpojení tepla a vody.

"V praxi dochází ke skupování levných bytů spekulanty, kteří je nabízejí sociálně slabším za přemrštěné nájemné, které tito nájemníci hradí z dávek. Vlastníci nájemné inkasují, ale byty neudržují a dokonce ani nehradí nutné náklady spojené se správou domu a na služby," uvedl svaz v podkladech k petici.

Podle něj řešením měla být novela o hmotné nouzi a sociální podpoře, podle níž by dávky mohlo dostávat na účet přímo společenství vlastníků. "Po prvních zkušenostech z praxe je však zřejmé, že je novelizované znění bezzubé," dodal svaz s tím, že úřady práce nechávají pomoc od státu přímo na konto společenství posílat jen výjimečně.

Signatáři petice požadují, aby se postavení bytových družstev a společenství posílilo. Navrhují mimo jiné to, aby oddlužení nebylo možné u lidí, kteří za bydlení dluží. Dluhy za bydlení by podle představ svazu měly patřit k přednostním pohledávkám a stát by měl lépe kontrolovat využívání dávek. Svaz uvádí, že by se měly ke stanovení dávek využívat cenové mapy nájemného a měl by se určit i počet osob na určitou bytovou plochu.

Se splněním některých požadavků počítá seznam 15 opatření ke zlepšení situace v ghettech. Využívat by se měly například cenové mapy. Ministerstvo práce je od resortu místního rozvoje dostalo koncem loňského roku. Babišova vláda v programovém prohlášení slibuje zákon o sociálním bydlení. Premiér Andrej Babiš (ANO) už loni ale řekl, že jeho kabinet místo toho bude mít dotační program na podporu výstavby nájemních bytů.