Lidovci spustili anketu o sňatcích homosexuálů, z výsledků ale nadšení nebudou

KDU-ČSL na svých facebookových stránkách připomněl, že na 12. ledna připadá světový den manželství.. V rámci něj proto udělali anketu o tom, jak lidé vnímají pojem manželství a zda by do něj měli vstupovat i stejnopohlavní páry.

„Jak vidíte pojem manželství vy? Mělo by zůstat výhradou pro svazek muže a ženy, nebo ho vnímáte jinak?“ zajímalo lidovce. Přidali také dvě možnosti, jak na otázku odpovědět. Uživatelé měli na výběr variantu „Manželství je svazek muže a ženy“ a „Manželství i pro páry stejného pohlaví“.

KDU - ČSL vytvořila anketu o manželství | foto: Facebook

Češi ale lidovce překvapili, za pouhé dva dny hlasovalo přes 24 tisíc lidí a 78 procent z nich podpořilo manželství i pro homosexuály a pouze 22 procent zvolilo „manželství jako svazek muže a ženy“.

„Na pohlaví nezáleží. Manželství by mělo být uzákoněno i pro páry stejného pohlaví. Anketa hovoří zcela jasně. Aneb udělali si anketu, ale hlasovali jim tam lidi,“ uvedl v následné diskuzi pan Jarda. „Státem uzavřené manželství má být pro všechny. V kostelech si oddávejte klidně jen vámi zvolené skupiny,“ přidal se pak Jakub.

Řada lidí se divila, jak Češi hlasují. „Teda že zrovna pod touhle anketou najdu tolik rozumných a tolerantních lidí a tolik slušných komentářů, to bych nečekala,“ přiznala jedna z diskutujících. Další se podivují nad tím, proč se na něco takového lidovci vlastně ptají, když mají svůj pevně daný názor. „Řeknete mi už konečně, proč se na to pořád ptáte, když vás stejně jiný názor nezajímá?? K čemu to pak je, takové ankety?“ divil se pan Honza.

Narážel tak na fakt, že lidovci dlouhodobě hájí model tzv. tradiční rodiny, kterou tvoří žena, muž a děti. Na svém webu dokonce lidovci zahrnují pracující rodiny s dětmi mezi diskriminované skupiny. „V České republice patří pracující rodiny s dětmi k diskriminovaným skupinám,“ píše se na stránkách KDU-ČSL.

Homosexuální sňatky na celostátní úrovni umožňuje ve světě 25 zemí, z toho 16 v Evropě. Většina těchto států umožňuje i adopci dětí homosexuálními páry. Do této skupiny se má brzy přidat o Rakousko.

V některých zemích mohou homosexuálové uzavírat sňatky, ale jen v některých částech, například v určitých státech Mexika. Další země pak umožňují registrované partnerství osob stejného pohlaví. První z nich se v roce 1989 stalo Dánsko; ČR uzákonila registrované partnerství v červenci 2006.