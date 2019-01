Projde brexitová dohoda? To netuší ani v Británii, soudí Babiš

"Já myslím, že dneska nikdo neví, jak to dopadne. Možná ani oni sami ve Velké Británii. Těch scénářů je více. Jestli to nedopadne, budou předčasné volby, jestli Velká Británie požádá EU o prodloužení vyjednávání... To by byla spekulace," uvedl Babiš.

Chce si proto počkat, jak hlasování skončí. Očekává se, že britští poslanci dojednané podmínky britského odchodu z Evropské unie v historickém hlasování odmítnou.

Babiš připomněl, že český kabinet poslal před týdnem do parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU.

Vláda chce usilovat o to, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. "Pan vicepremiér (Jan) Hamáček se má v době mé nepřítomnosti setkat se všemi předsedy stran a hnutí, abychom v případě, že by to nedopadlo, přijali ten zákon. Abychom byli připraveni a hlavně ochránili zájmy našich lidí ve Velké Británii," dodal Babiš.